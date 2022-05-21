«Стараемся внутренний уровень поддерживать высоко». В Минске проходит чемпионат Беларуси по спортивным бальным танцам

Новости Беларуси. В эти выходные на паркете столичного Дворца спорта проходит настоящий праздник красоты и грации – чемпионат и первенство Республики Беларусь, а также Открытый чемпионат города Минска по спортивным бальным танцам. Пары из всех регионов страны сражаются за звания лучших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях принимают участие более 1 200 спортсменов, которые представлены в детских, юниорских, молодежных и взрослых категориях. Этот турнир завершает соревновательный сезон, каждый танцор стремился подойти к выступлению в своей лучшей форме, а это значит, конкуренция возросла многократно. Отточенные движения, идеально подобранные образы и, конечно, безупречная физическая подготовка – вот главные компоненты успеха. Но только лучшие из лучших смогут увезти домой чемпионские звания. Стоит отметить, что судейский состав представлен арбитрами из России.

Александр Козыро, председатель Белорусского республиканского танцевального союза: В Белорусском танцевальном союзе в календаре в течение танцевального сезона с сентября по май порядка 18 танцевальных турниров. Если пары участвовали стабильно в этих соревнованиях, то май – это пиковая форма для каждого участника. Мы стараемся внутренний уровень поддерживать довольно высоко. Поэтому даже те пары, которые выезжают сегодня в Россию или в Казахстан, куда еще можно тут у нас выезжать, показывают стабильно высокие результаты.

Михаил Мороз, Анастасия Борискова, победители турнира в возрастной категории молодежь-1:

Много было работы проделано, конкуренция была достаточно сильная. Интересно соревноваться даже среди своих пар, так как конкурсов зарубежных нет, поэтому было интересно.

Спортивные бальные танцы – это своеобразный язык тела и души. Каждое движение несет в себе свою историю, мысли и философию. Насладиться этой атмосферой можно и 22 мая, впереди еще один соревновательный день.