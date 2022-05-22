Невинский о победе в Кубке Беларуси: болельщики гнали нас вперёд, настолько приятно было видеть эти счастливые лица

Новости Беларуси. Кубок Беларуси по футболу в руках «Гомеля», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Кубок Беларуси по футболу в руках «Гомеля», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Силипицкая, СТВ:
21 мая дружина Владимира Невинского под ликование зрителей и погоды, которая не пожалела дождевого фейерверка, смогла вырвать победу у борисовского БАТЭ. Итог – 2:1. И гомельчане вписывают в свою историю третью кубковую викторию. У нас есть эксклюзивная возможность, мы связались с главкомом победителей.
Владимир Невинский, главный тренер ФК «Гомель»:
Победили за счет огромного желания, я считаю. БАТЭ идет на первом месте в чемпионате и вышли в финал Кубка. Достаточно неплохую содержательную игру показывают, очень сложно им было противостоять. И мы прекрасно видели, что в первом тайме БАТЭ забил и имел еще возможности развить свой успех. Конечно, болельщики нас вдохновляли. Они нас гнали вперед. Они, так же как и мы, хотели, чтобы трофей уехал в Гомель. И вы не представляете, настолько приятно было видеть эти счастливые лица после окончания матча. Это дорогого стоит. Будем совершенствоваться, будем улучшать какие-то компоненты в игровом плане, чтобы добиваться трофеев. Аппетит приходит во время еды. Это всегда приятно – ощутить такие же эмоции, как после победы в финале Кубка Беларуси.