Невинский о победе в Кубке Беларуси: болельщики гнали нас вперёд, настолько приятно было видеть эти счастливые лица

Владимир Невинский, главный тренер ФК «Гомель»:

Победили за счет огромного желания, я считаю. БАТЭ идет на первом месте в чемпионате и вышли в финал Кубка. Достаточно неплохую содержательную игру показывают, очень сложно им было противостоять. И мы прекрасно видели, что в первом тайме БАТЭ забил и имел еще возможности развить свой успех. Конечно, болельщики нас вдохновляли. Они нас гнали вперед. Они, так же как и мы, хотели, чтобы трофей уехал в Гомель. И вы не представляете, настолько приятно было видеть эти счастливые лица после окончания матча. Это дорогого стоит. Будем совершенствоваться, будем улучшать какие-то компоненты в игровом плане, чтобы добиваться трофеев. Аппетит приходит во время еды. Это всегда приятно – ощутить такие же эмоции, как после победы в финале Кубка Беларуси.