Как познакомиться с девушкой, допрыгнув до потолка, и стать лучшим легкоатлетом Беларуси. Реальная история

В Минске прошло вручение статуэток «Атлетика».
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – серебрянный призёр чемпионата Европы (прыжки в высоту), лучший легкоатлет Беларуси-2018 – Максим Недосеков.
В Минске прошло вручение статуэток «Атлетика».
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – серебрянный призёр чемпионата Европы (прыжки в высоту), лучший легкоатлет Беларуси-2018 – Максим Недосеков.
Какие достижения у Максима Недосекова? Как происходят тренировки у спортсмена? Как стать лучшим легкоатлетом Беларуси? Как познакомиться с девушкой, допрыгнув до потолка? Узнаете, посмотрев видеоматериал.