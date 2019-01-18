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Как познакомиться с девушкой, допрыгнув до потолка, и стать лучшим легкоатлетом Беларуси. Реальная история

18 января 2019 08:57
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В Минске прошло вручение статуэток «Атлетика».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – серебрянный призёр чемпионата Европы (прыжки в высоту), лучший легкоатлет Беларуси-2018 – Максим Недосеков.

Как познакомиться с девушкой, допрыгнув до потолка, и стать лучшим легкоатлетом Беларуси. Реальная история-1

Какие достижения у Максима Недосекова? Как происходят тренировки у спортсмена? Как стать лучшим легкоатлетом Беларуси? Как познакомиться с девушкой, допрыгнув до потолка? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Белорусские спортсмены # Максим Недосеков # Фотофакт

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