«Мы тоже конкурентоспособны». Кто из белорусов может принять участие в легкоатлетическом матче Европа – США

Среди тех, кто реально может усилить команду нашего континента, – Максим Недосеков, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, Татьяна Холодович и многие другие.

Новости Беларуси. Несколько белорусов реально претендуют на места в сборной Старого Света на историческом легкоатлетическом матче Европа – США, который состоится через 8 месяцев на столичном стадионе «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Недосеков, серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике (прыжки в высоту):

Мы тоже конкурентоспособны. У нас некоторые спортсмены в Америке. Я бы сказал, что мы скорее всего выиграем.

На высоту не настраиваюсь. На всех стартах, когда за страну выступаешь, за Европу просто надо выигрывать.

Максим Недосеков: «Нужно соревноваться с высотой, а не с соперниками»

Напомним, что все топовые атлеты планеты соберутся в Минске в сентябре 2019 года. Ожидается, что от каждой из команд в каждой из дисциплин участие примут по четыре сильнейших спортсмена. Окончательно дружины будут сформированы в августе. Отбор будет проходить по результатам командного чемпионата Европы и, конечно, по итогам всего сезона.