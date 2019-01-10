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«Мы тоже конкурентоспособны». Кто из белорусов может принять участие в легкоатлетическом матче Европа – США

10 января 2019 09:37
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Новости Беларуси. Несколько белорусов реально претендуют на места в сборной Старого Света на историческом легкоатлетическом матче Европа – США, который состоится через 8 месяцев на столичном стадионе «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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Среди тех, кто реально может усилить команду нашего континента, – Максим Недосеков, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, Татьяна Холодович и многие другие.

«Мы тоже конкурентоспособны». Кто из белорусов может принять участие в легкоатлетическом матче Европа – США-1

«Мы тоже конкурентоспособны». Кто из белорусов может принять участие в легкоатлетическом матче Европа – США-3

Максим Недосеков, серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике (прыжки в высоту):
Мы тоже конкурентоспособны. У нас некоторые спортсмены в Америке. Я бы сказал, что мы скорее всего выиграем.

На высоту не настраиваюсь. На всех стартах, когда за страну выступаешь, за Европу просто надо выигрывать.

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Напомним, что все топовые атлеты планеты соберутся в Минске в сентябре 2019 года. Ожидается, что от каждой из команд в каждой из дисциплин участие примут по четыре сильнейших спортсмена. Окончательно дружины будут сформированы в августе. Отбор будет проходить по результатам командного чемпионата Европы и, конечно, по итогам всего сезона.

«Мы тоже конкурентоспособны». Кто из белорусов может принять участие в легкоатлетическом матче Европа – США-6

«Мы тоже конкурентоспособны». Кто из белорусов может принять участие в легкоатлетическом матче Европа – США-8

# Легкая атлетика # Максим Недосеков # Фотофакт

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