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Максим Недосеков: «Только при сильной конкуренции устанавливаются рекорды»

21 марта 2021 17:58
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Новости Беларуси. Он идет к цели спокойно и уверенно. Он собирает победы по крупицам и не торопится покорить мир, хотя этот мир уже ему рукоплещет. Он много спит и ничего не ест перед стартом, заводится от аплодисментов зрителей и доводит соперников до исступления. Максим Недосеков – белорусский прыгун в высоту, первый номер в мировом рейтинге. Лучший результат сезона – 2 метра 37 сантиметров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Силипицкая, корреспондент:
На 2,40 ты чувствуешь в себе силы?

Максим Недосеков, чемпион Европы по легкой атлетике (прыжки в высоту в помещении):
Конечно. 2,40 можно прыгать только при нужной конкуренции.

Максим Недосеков: «Только при сильной конкуренции устанавливаются рекорды»-1

Юлия Силипицкая:
Но ты настроен?

Максим Недосеков:
Я настроен на медали. Только при помощи сильной конкуренции устанавливаются рекорды.

Юлия Силипицкая:
И он будет твой.

Максим Недосеков:
Будем надеяться на это.

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Максим Недосеков: «Только при сильной конкуренции устанавливаются рекорды»-4

Юлия Силипицкая:
Что бы тебя драйвило?

Максим Недосеков:
Чтобы была конкуренция, чтобы на 2,35 было человека четыре. Это серьезный уровень. Такого уже давно не было. До 2014-го были сильные прыжки в высоту, а после как-то все пошло на спад. Этот сезон закончен, все надо начинать заново. У меня нет такого результата, у меня заново результат ноль. Это тактика последних попыток. Может, я себя и считаю эпатажным спортсменом. У меня в крови, что я всегда должен побеждать. Меня могут выбить из колеи только какие-то семейные проблемы. Просто для меня семья на первом месте. Неважно, спорт, не спорт, были бы семейные проблемы, спорт был бы на втором месте. Может быть, когда-нибудь и женюсь.

Юлия Силипицкая:
С твоей точки зрения, какая идеальная девушка?

Максим Недосеков: «Только при сильной конкуренции устанавливаются рекорды»-7

Максим Недосеков:
Она есть. Как говорится, качество души.

В планах пока что два олимпийских цикла. Если все будет хорошо, то через два олимпийских цикла я закончу, потому что нужно будет уделять все время семье, воспитывать детей и заниматься домом. Спорт – это большое хобби. Мне нравится стройка, я люблю сам что-то делать. В детстве, когда ездил, зарабатывал деньги просто грузчиком. Мне просто нравится даже строительство, сам процесс.

Максим Недосеков: «Только при сильной конкуренции устанавливаются рекорды»-10

Максим Недосеков:
Пока что я не строю семью, зарабатываю на свою будущую жизнь. Выступаю под белорусским флагом. Пока он есть, я буду выступать хорошо.

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# Белорусские спортсмены # Юлия Силипицкая # Максим Недосеков # Фотофакт

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