Дугин о воинах СВО: если русский боец может смотреть в лицо смерти, значит, мы все так можем

Александр Дугин, философ:

Смотрите, как умирают подчас наши ребята на фронте: с улыбкой, с таким тем внутренним теплым взглядом. Они смотрят в глаза смерти. Это удивительно. Это очень дорогого стоит. Значит, их дух преодолевает смерть. Наш народ сейчас перешагивает смерть, перешагивает тот непреодолимый порог, который действительно тварь дрожащую, какое-то жалкое земное, управляемое миллионом внешних факторов существо отделяет от настоящего человеческого достоинства. И, преодолевая, делает этот шаг вместе с отдельным нашим, каждым отдельным воином на СВО, это делает весь наш народ, потому что всё взаимосвязано.

Если ты так, воин, русский воин на передовой, можешь смотреть в лицо смерти, значит, мы все можем. Значит, весь ты, весь народ, и в том числе наша власть, и в том числе и правящий класс, и управляемый класс, все мы можем так же. И вот тут, на самом деле, в этом подвиге, в этом величии, в этом преодолении фатальности мы действительно пробуждаемся и переходим к новому образу, к новой форме жизни.