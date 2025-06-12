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Дугин: вера в свой народ, самих себя, нашу традицию – движет такими лидерами, как Путин и Лукашенко

12 июня 2025 19:30
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим идеологическое противостояние Запада и России. В эфире русский философ Александр Дугин.

Дугин: вера в свой народ, самих себя, нашу традицию – движет такими лидерами, как Путин и Лукашенко-2

Александр Дугин, философ:
И вот истинный лидер страны, истинный герой, истинно верующий человек, он стоит насмерть против этого. Он стоит против этих иллюзий, против одержимости, в которой сегодня пребывает большая часть человечества. А он говорит: «Нет, этого не будет. Существует не множество полов, а только два. Существует семья, существует церковь, существуют традиции, существуют национальные интересы, существует народ, существует общество. И мы выполняем волю вот этого». Огромного, огромного множества, которое само по себе выразить свою волю, свои желания подчас не способно.

Вера в свой народ, вера в самих себя, вера в государство, вера в нашу религию, в нашу традицию, в нашу цивилизацию – вот это движет такими лидерами, как Путин и Лукашенко. И дает им силы бороться с этой бесконечной хуцпой, которая продолжает сыпаться нам на голову.

# общество # Григорий Азарёнок # Александр Дугин

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