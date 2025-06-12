Дугин: вера в свой народ, самих себя, нашу традицию – движет такими лидерами, как Путин и Лукашенко

Александр Дугин, философ:

И вот истинный лидер страны, истинный герой, истинно верующий человек, он стоит насмерть против этого. Он стоит против этих иллюзий, против одержимости, в которой сегодня пребывает большая часть человечества. А он говорит: «Нет, этого не будет. Существует не множество полов, а только два. Существует семья, существует церковь, существуют традиции, существуют национальные интересы, существует народ, существует общество. И мы выполняем волю вот этого». Огромного, огромного множества, которое само по себе выразить свою волю, свои желания подчас не способно.

Вера в свой народ, вера в самих себя, вера в государство, вера в нашу религию, в нашу традицию, в нашу цивилизацию – вот это движет такими лидерами, как Путин и Лукашенко. И дает им силы бороться с этой бесконечной хуцпой, которая продолжает сыпаться нам на голову.