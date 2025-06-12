Прямой эфир

Дугин: большинство людей должно быть от Запада освобождено и ограждено

12 июня 2025 19:21
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим идеологическое противостояние Запада и России. В эфире русский философ Александр Дугин.

Дугин: большинство людей должно быть от Запада освобождено и ограждено-2

Александр Дугин, философ:
Вот это очень тонкий баланс. Нам нужны разведчики, нам нужны спецслужбы, нам нужна нелегальная разведка. То есть люди, которые будут, выполняя миссию Великой России, Священной Родины, преданной Христу, Богу, монархии, империи, они должны отправляться вот в эти области, подчас с риском не только быть разоблаченными, но и уничтоженными, затянутыми в эту бездну. Но для того, что тем важнее и ценнее то, что они добывают.

Но это очень тонкий момент, а, конечно, большинство людей должно быть от Запада, от его технологий, от его идеологии, от его предметов и идей, потому что идеи существуют подчас через предметы, они входят в предметы и потом распаковываются, когда мы начинаем их, ничего не подозревая, потреблять. Вот большинство людей, большинство общества точно у нас должно быть просто освобождено и ограждено от Запада. Задача – оградить народ. А вот такие нелегальные разведчики, служба нелегальной разведки действительно должна заниматься исследованием этой западноевропейской сатанинской цивилизации, так же как в Средневековье монахи изучали имена демонов и их иерархии для того, чтобы знать и иметь возможность противопоставить каждому из них, каждому именному бесу какую-то свою стратегию.

# Международная политика # Александр Дугин # Григорий Азарёнок

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