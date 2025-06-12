Александр Дугин, философ:

Для того чтобы иметь дело с Западом, с западной техникой, с западной философией, с западной культурой, с западной политикой, необходимо быть Андреем Олеговичем Безруковым и его гениальной героической супругой Вавиловой. Это люди, которые демонстрируют нам пример того, как можно, обладая крепкой, такой абсолютной, пожалуй, непоколебимой идентичностью русских патриотов, верных государству, народу и истории, входить в другое общество, постигать его, оказываться неотличимым совершенно от этого общества и потом в нужный момент передавать его методологии, его секреты, его технологии центру.

Важно иметь этот центр. Русские люди не все такие, как Андрей Олегович Безруков и его гениальная и героическая супруга, способны быть вот такими нелегальными агентами. Запад соблазняет. Запад растворяет. Запад говорит: «Давай будь как я». Запад нас перемалывает, и мы, утрачивая нашу собственную идентичность, просто в погоне за теми же технологиями, теми же новыми стратегиями, мы оказываемся заложниками этой страшной силы, по сути дела, «антихристовой цивилизации».