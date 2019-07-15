Максим Недосеков: если без эмоций я прыгнул 2,29, что будет с эмоциями, даже сложно представить

Максим Недосеков, победитель молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике (прыжки в высоту):

Незавершенные дела мы будем выполнять на матче Европа – США, в Дохе. А так самое главное – золотая медаль есть, остальное неважно. Результат 2,29, без эмоций – это хорошо, если без эмоций я прыгнул 2,29. Прекрасно. А что будет с эмоциями, даже сложно представить.