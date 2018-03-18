«Колоссально захлестывают эмоции». Лучшие моменты Паралимпиады-2018 в Пхёнчхане

Новости Беларуси. На аллее спортивной славы у «Минск-Арены» пока нет имен медалистов Паралимпиады в Пхенчхане. Но наши атлеты-паралимпийцы сделали в Южной Корее что-то невероятное: по числу наград высшей пробы это уже самая успешная зимняя Паралимпиада для Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Не каждая страна может позволить себе дорогостоящее оснащение для паралимпийцев. Одна только инвалидная коляска может стоить несколько десятков тысяч долларов. А еще протезы, шины и другой инвентарь. Багаж такого спортсмена в несколько раз больше обычного. Пожалуй, именно поэтому больше всего медалей завоевывают паралимпийцы из развитых стран – это своего рода лакмусовая бумажка.

В Беларуси система физкультуры и спорта для людей с ограниченными возможностями считается одной из лучших, медальные результаты Пхенчхана тому подтверждение. Много у нас делается, чтобы эта социальная группа чувствовала заботу государства и общества.

Продолжит корреспондент Яна Шипко. Светлане Сахоненко вручили медаль на Паралимпиаде-2018: видеофакт Золотой хет-трик красавицы-блондинки из Беларуси! Светлана Сахоненко – одна из сенсаций Пхенчхана. В первой лыжной гонке Светлана сломала палку, но даже досадный форс-мажор не повлиял на результат. Эта девушка не из тех, кто останавливается перед трудностями! Трижды ей не было равных на дистанции.

Светлана Сахоненко, трехкратный паралимпийский чемпион по лыжному спорту:

Каждая медаль имела свои плюсы и минусы. Конечно же, было тяжело везде. Легко, просто ни одна медаль не зарабатывается. Но я бесконечно счастлива каждой своей медали.

Светлана Сахоненко: Эта Олимпиада для меня первая, поэтому эмоции меня переполняют К олимпийской мечте Светлана упорно шла с детства. Когда в один миг карьера спортсменки могла оборваться, целеустремленной девушке пошли навстречу.

Мама Светланы Сахоненко: Она мне всегда говорила, чтобы что-то получить, надо тренироваться В родном Новополоцке мама чемпионки. Она и сама героиня – воспитала пять детей. С замиранием сердца следит за стартами, к которым дочка готовилась столько лет.

Ольга Сахоненко, мама Светланы Сахоненко:

И волнение, и переживание. Это не передать словами, это надо пережить. Она этого достойна! Спорт – это ее жизнь.

Кроме трех побед в лыжных гонках, у Светланы еще и бронза в биатлоне. Все это время рядом с ней на лыжне был ее гайд Роман Ященко. Он – глаза спортсменки. Со зрением -12 она ориентируется на его голос. Золотой тандем вместе на пьедестале. Момент, когда не сдержать слез.

Яна Шипко, СТВ:

Плюшевый талисман – прямиком из Пхенчхана! Именно этот мишка разделяет радость победы с нашими атлетами. Его вручают вместе с медалями. Бандаби – талисман Паралимпийских игр и герой южнокорейских сказок. Символ мужества, смелости и силы воли. Это все как раз о наших героях этих Игр, сила духа которых достойна восхищения! 4 раза белорусский гимн будет звучать в Олимпийском парке.

В родном Глуске Юру совсем маленьким поставил на лыжи отец, а вскоре уже не мог за ним угнаться. Александр профессиональный музыкант, и, кроме спорта, привил сыну и любовь к музыке. С гитарой Юрий не расстается, даже в Пхенчхан взял с собой. А музыкальный слух помогает метко стрелять. Слабовидящие или незрячие биатлонисты целятся буквально на слух.

Ученик:

Мы хотим стать как он – получать медали, серебряные и золотые. А в университете сравнивают с тезкой, как бы намекая, что такие победы – просто космос! А ведь Юра – пример спортсмена, который сделал себя сам. С лыжами не расставался с детства, сам изучал методики тренировок. Поворотной в судьбе стала «народная» трасса в Веснянке, где катаются и профи, и просто любители.

Познакомился с тренером в Веснянке, когда занимался пред парами: друг о пути Юрия Голуба к золоту на Паралимпиаде Способного лыжника тренер заметил всего за два года до Паралимпиады. Путевка в Пхенчхан – и сразу каскад наград: два серебра, золото и бронза.

Юрий Голуб, чемпион Паралимпийских игр:

Мы очень здорово выступили, вся команда, эмоции нереальные. Четыре медали в моем личном активе. Я не ожидал такого результата, но ехал за медалями.

Раубичи. На этих трассах тренировались наши паралимпийцы. Выезжали также в Польшу и Италию. А здесь команда провела сборы накануне отъезда в Южную Корею. В белорусском комплексе международного уровня заложили прочный фундамент для побед.

Диана Романюк, заместитель начальника отдела маркетинга и туризма республиканского центра олимпийской подготовки «Раубичи»:

Спортсмены регулярно тренировались на лыжной трассе, использовали мишенные установки. Так же спортсмены использовали кроссовую трассу для подготовки, тренажерные и спортивные залы.

Дважды серебряный призер и капитан нашей сборной Дмитрий Лобан. Его медали в самых молниеносных дисциплинах – лыжном и биатлонном спринтах. Судьбу этой награды решили доли секунды: победителя определили по фотофинишу.

Лидия Графеева: «Я очень рада, что у меня получилось завоевать медаль» А это так искренне радуется своей победе Лидия Графеева – супруга Дмитрия. На Играх их семейный дуэт принес в копилку сборной четыре медали. Признаются: вместе они сила – друг друга и поддерживают, и вдохновляют.

Лидия Графеева, бронзовый призер Паралимпийских игр:

Только то, что мы находимся рядом и видим друг друга, в поле зрения всегда держим, уже успокаивает. Не надо ничего говорить, просто достаточно… Мы уже много лет вместе, и можно просто без слов понять друг друга и поддержать.

Дмитрий Лобан, серебряный призер Паралимпийских игр:

И результатами мы подстегиваем друг друга, чтобы показывать лучший результат.

Лидия Графеева:

Он очень вдохновляет меня. Я надеюсь, что вдохновляю его. Олег Шепель о бронзе Лидии Графеевой: «С одним промахом бронзовая медаль – это результат, который достоин уважения» У ребят похожие судьбы. Оба пережили трагедии, и именно спорт помог не сломаться. И… найти друг друга.

Так всей деревней радуются победам на родине Дмитрия. Мама не пропустила ни одной трансляции.

Мама Дмитрия Лобана:

Кулаки сжимая смотрела, потом от волнения выключила. Думаю: нет, подожду лучше, чтобы не помешать хотя бы. Не только на малой родине радовались большим победам наших героев этих Игр. Болела вся страна. И они не подвели: обещали пять медалей – завоевали 12! Такого успеха в истории зимних Паралимпийских игр Беларусь еще не добивалась.

«Эти люди с ограниченными способностями, возможностями творят чудеса». Александр Лукашенко – о белорусских паралимпийцах Кстати, наши спортсмены получат 50 тысяч долларов за каждую золотую, 30 – за серебряную и 20 – за бронзовую медаль. Плюс президентские стипендии. 49 стран участвовали в Паралимпиаде в Южной Корее, а Беларусь вошла в топ-10 (восьмая строчка в медальном зачете). Такой результат требует не только полной отдачи спортсменов, но и колоссальной поддержки.

Елена Галкина, участник паралимпийской сборной по фехтованию:

Без поддержки, без финансирования очень сложно чего-то достичь. Чтобы достичь, нужно выезжать на соревнования. А чтобы выезжать на соревнования, нужно, естественно, финансирование.

В 2005 Елена стояла у истоков развития в нашей стране фехтования. С тех пор в этой парадисциплине у Беларуси уже есть золото Рио. Эти девушки с боевым характером прежде, чем взяться за рапиру и саблю, пробовали себя в лыжах. И уж точно не понаслышке знают, чего стоят победы на Паралимпиаде.

Кристина Феклистова, участник паралимпийской сборной Беларуси по фехтованию:

Это большой труд, и конкуренция в мире большая, что у зимних видов спорта, что у нас.

Анастасия Костючкова, участник паралимпийской сборной Беларуси по фехтованию:

Колоссально захлестывают эмоции. Когда там находишься, очень важна любая поддержка – близких, родных, друзей.