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Юрий Голуб о золоте на Паралимпиаде-2018: «Свою победу я хочу посвятить родителям»

13 марта 2018 18:08
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Новости Беларуси. Триумфальный финиш, который утром 13 марта заставил радоваться и гордиться всю страну: Юрий Голуб буквально прилетел к своему золотому финишу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второе золото Беларуси на Паралимпиаде-2018! Юрий Голуб завоевал медаль в биатлоне

Четыре огневых рубежа. Не без промахов, но опередить удалось всех. Ближайший соперник отстал на недосягаемые 2,7 секунды.

Юрий Голуб о золоте на Паралимпиаде-2018: «Свою победу я хочу посвятить родителям»-1

Юрий Голуб о победе: «Помог счастливый стартовый номер – 16-й»

Это дебютная для Юрия Паралимпиада, и уже третья медаль: серебро на лыжной гонке и в биатлонном спорте. Награду высшей пробы атлет посвятил родителям.

Юрий Голуб о золоте на Паралимпиаде-2018: «Свою победу я хочу посвятить родителям»-4

Юрий Голуб, чемпион XII зимних Паралимпийских игр:
В гонке помогла победить слаженная работа всей команды. Свою победу я хочу посвятить родителям. Они меня вырастили, воспитали – за это я им очень благодарен.

О том, как болели за чемпиона в родном Глуске, можно прочитать здесь.

# Фотофакт # Паралимпийские игры # Юрий Голуб

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