Юрий Голуб о золоте на Паралимпиаде-2018: «Свою победу я хочу посвятить родителям»

Новости Беларуси. Триумфальный финиш, который утром 13 марта заставил радоваться и гордиться всю страну: Юрий Голуб буквально прилетел к своему золотому финишу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второе золото Беларуси на Паралимпиаде-2018! Юрий Голуб завоевал медаль в биатлоне

Четыре огневых рубежа. Не без промахов, но опередить удалось всех. Ближайший соперник отстал на недосягаемые 2,7 секунды.