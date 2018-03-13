Юрий Голуб о золоте на Паралимпиаде-2018: «Свою победу я хочу посвятить родителям»

Новости Беларуси. Триумфальный финиш, который утром 13 марта заставил радоваться и гордиться всю страну: Юрий Голуб буквально прилетел к своему золотому финишу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Второе золото Беларуси на Паралимпиаде-2018! Юрий Голуб завоевал медаль в биатлоне
Четыре огневых рубежа. Не без промахов, но опередить удалось всех. Ближайший соперник отстал на недосягаемые 2,7 секунды.
Юрий Голуб о победе: «Помог счастливый стартовый номер – 16-й»
Это дебютная для Юрия Паралимпиада, и уже третья медаль: серебро на лыжной гонке и в биатлонном спорте. Награду высшей пробы атлет посвятил родителям.
Юрий Голуб, чемпион XII зимних Паралимпийских игр:
В гонке помогла победить слаженная работа всей команды. Свою победу я хочу посвятить родителям. Они меня вырастили, воспитали – за это я им очень благодарен.
О том, как болели за чемпиона в родном Глуске, можно прочитать здесь.