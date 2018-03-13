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Познакомился с тренером в Веснянке, когда занимался пред парами: друг о пути Юрия Голуба к золоту на Паралимпиаде

13 марта 2018 19:29
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Новости Беларуси. Николай – лучший друг и земляк Юрия Голуба. Дружат с детства, а сейчас учатся в одном вузе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На его глазах любовь к лыжам и спорту волей случая свели спорстмена с профессиональным тренером. И посыпались вполне предсказуемые победы на международном уровне.

Познакомился с тренером в Веснянке, когда занимался пред парами: друг о пути Юрия Голуба к золоту на Паралимпиаде-1

Николай Лукьянчук, друг Юрия Голуба:
Карьера Юрия на пути к Паралимпиаде началась уже со второго курса. В начале зимы он тренировался на Веснянке. Сам по себе тренировался – просыпался с утра и ездил на лыжах, потом шел на пары. Так со временем он познакомился с тренером.

О том, как болели за чемпиона в родном Глуске, можно прочитать здесь.

# общество # Фотофакт # Паралимпийские игры # Юрий Голуб # Николай Лукьянчук

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