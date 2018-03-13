Познакомился с тренером в Веснянке, когда занимался пред парами: друг о пути Юрия Голуба к золоту на Паралимпиаде

Новости Беларуси. Николай – лучший друг и земляк Юрия Голуба. Дружат с детства, а сейчас учатся в одном вузе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На его глазах любовь к лыжам и спорту волей случая свели спорстмена с профессиональным тренером. И посыпались вполне предсказуемые победы на международном уровне.