Познакомился с тренером в Веснянке, когда занимался пред парами: друг о пути Юрия Голуба к золоту на Паралимпиаде

Новости Беларуси. Николай – лучший друг и земляк Юрия Голуба. Дружат с детства, а сейчас учатся в одном вузе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На его глазах любовь к лыжам и спорту волей случая свели спорстмена с профессиональным тренером. И посыпались вполне предсказуемые победы на международном уровне.
Николай Лукьянчук, друг Юрия Голуба:
Карьера Юрия на пути к Паралимпиаде началась уже со второго курса. В начале зимы он тренировался на Веснянке. Сам по себе тренировался – просыпался с утра и ездил на лыжах, потом шел на пары. Так со временем он познакомился с тренером.
О том, как болели за чемпиона в родном Глуске, можно прочитать здесь.