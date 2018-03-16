«Эти люди с ограниченными способностями, возможностями творят чудеса». Александр Лукашенко – о белорусских паралимпийцах

При этом глава государства не стал придерживаться запланированного маршрута и посмотрел практически всю территорию. Побывал в казарме, учебных классах и в столовой, где тепло пообщался с персоналом и даже попробовал готовящийся обед. Сегодня же Президенту продемонстрировали образцы военной техники и вооружения, формы одежды и экипировки военнослужащих.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот эти люди с какими-то ограниченными способностями, возможностями творят чудеса. Они сами это понимают. Я с ними хорошо знаком, встречался много раз с ними, знаю некоторых. Они сами даже ущербнее себя чувствуют порой, чем мы их воспринимаем. Это неправильно. В силу этого они стремятся себя как-то показать. Они, доказывая, что они такие же, как мы, совершают эти подвиги.

Вы знаете, если честно, я как-то даже до этой Олимпиады, будучи Президентом НОК Беларуси, воспринимал эти соревнования, людей с ограниченными возможностями не то что со скепсисом – с каким-то сожалением. Я считал, ну не надо этим людям вот выступать, мучаться и так далее. Но вот эта Паралимпиада (а я очень много смотрю трансляций с Паралимпиады, очень много, когда есть возможности, нет – в записи смотрю), я просто влюбился в этих людей. Это же мужественные люди! Как они борются! Если бы наши, так сказать, без ограничений спортсмены так выступали, у нас бы по 30-40 медалей было. Такая борьба, такое напряжение.

Скажешь им спасибо – они в два раза мощнее выступают. Вот такие они люди. Я просто счастлив, что мне удалось наконец-то окунуться в соревновательный режим этих людей и действительно оценить их по достоинству. Они просто молодцы! Честно говоря, я жду, когда они вернутся в страну, чтобы их поблагодарить, соответственно наградить и заплатить за их этот чудовищный, неимоверный труд. Они просто герои!