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Светлана Сахоненко завоевала своё третье золото на Паралимпиаде-2018!

17 марта 2018 11:00
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Новости Беларуси. И вновь белорусский триумф на Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Светлана Сахоненко завоевала своё третье золото на Паралимпиаде-2018!-1

Светлана Сахоненко завоевала свое третье золото. С очередной блестящей победой нашу спортсменку поздравил Президент Александр Лукашенко.

Светлана Сахоненко завоевала своё третье золото на Паралимпиаде-2018!-4

Светлана Сахоненко выиграла гонку классическим стилем на 7,5 километров среди спортсменов с нарушениями зрения. Таким образом, белорусская лыжница стала трехкратной паралимпийской чемпионкой, кроме того, 28-летняя спортсменка выиграла бронзу в биатлоне. Первыми эмоциями от по-настоящему сенсационного выступления на этих Играх Светлана поделилась с нашим телеканалом.

Светлана Сахоненко завоевала своё третье золото на Паралимпиаде-2018!-7

Светлана Сахоненко, трехкратный паралимпийский чемпион по лыжному спорту:
Эта Олимпиада здесь в Корее для меня первая, поэтому эмоции меня переполняют. Я настолько восхищена всем, что здесь вижу, что здесь чувствую. Сегодняшняя медаль была просто очень тяжелой. Я с самого утра практически ничего не ела. Я так волновалась и было безумно тяжело. Так как это уже 4-я гонка здесь. Я все равно бесконечно рада тому, что результат оказался очень высоким.

# Фотофакт # Паралимпийские игры # Светлана Сахоненко

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