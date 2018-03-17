Светлана Сахоненко завоевала своё третье золото на Паралимпиаде-2018!

Новости Беларуси. И вновь белорусский триумф на Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. И вновь белорусский триумф на Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Светлана Сахоненко завоевала свое третье золото. С очередной блестящей победой нашу спортсменку поздравил Президент Александр Лукашенко.
Светлана Сахоненко выиграла гонку классическим стилем на 7,5 километров среди спортсменов с нарушениями зрения. Таким образом, белорусская лыжница стала трехкратной паралимпийской чемпионкой, кроме того, 28-летняя спортсменка выиграла бронзу в биатлоне. Первыми эмоциями от по-настоящему сенсационного выступления на этих Играх Светлана поделилась с нашим телеканалом.
Светлана Сахоненко, трехкратный паралимпийский чемпион по лыжному спорту:
Эта Олимпиада здесь в Корее для меня первая, поэтому эмоции меня переполняют. Я настолько восхищена всем, что здесь вижу, что здесь чувствую. Сегодняшняя медаль была просто очень тяжелой. Я с самого утра практически ничего не ела. Я так волновалась и было безумно тяжело. Так как это уже 4-я гонка здесь. Я все равно бесконечно рада тому, что результат оказался очень высоким.