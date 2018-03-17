Светлана Сахоненко завоевала своё третье золото на Паралимпиаде-2018!

Светлана Сахоненко, трехкратный паралимпийский чемпион по лыжному спорту:

Эта Олимпиада здесь в Корее для меня первая, поэтому эмоции меня переполняют. Я настолько восхищена всем, что здесь вижу, что здесь чувствую. Сегодняшняя медаль была просто очень тяжелой. Я с самого утра практически ничего не ела. Я так волновалась и было безумно тяжело. Так как это уже 4-я гонка здесь. Я все равно бесконечно рада тому, что результат оказался очень высоким.