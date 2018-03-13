Прямой эфир

Отец Юрия Голуба о первой поездке сына на лыжах: «Через каждые три метра он падал»

13 марта 2018 19:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Комната Юрия Голуба в родительском доме в Глуске вся в наградах, плакатах с кумиром Дарьей Домрачевой и… музыкальных инструментах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Голуб о золоте на Паралимпиаде-2018: «Свою победу я хочу посвятить родителям»

Отец музыкант, и Юрий профессионально играет на гитаре и барабанах.

Отец Юрия Голуба о первой поездке сына на лыжах: «Через каждые три метра он падал»-1

Даже взял с собой в Пхенчхан гитару – помогает настроиться перед стартами. А музыкальный слух биатлонистам-паралимпийцам еще помогает и метко стрелять.

Отец Юрия Голуба о первой поездке сына на лыжах: «Через каждые три метра он падал»-4

Александр Голуб, отец Юрия Голуба:
Они же стреляют по звуку. Надевают наушники, и по звуку ловят тон. Когда самый высокий тон поймал, нужно стрелять. Поэтому я считаю, что музыка здесь помогает. Слух есть музыкальный, да.

Отец Юрия Голуба о первой поездке сына на лыжах: «Через каждые три метра он падал»-7

На лыжи Юрия тоже поставил отец, еще в раннем детстве.

Александр Голуб:
Первые шаги не получались, конечно. Мы с ним поехали, через каждые три метра он падал. Потом все меньше, меньше, и пошел. Через годик я смотрю, что уже не могу догнать его. Идет.

Отец Юрия Голуба о первой поездке сына на лыжах: «Через каждые три метра он падал»-10

О том, как болели за чемпиона в родном Глуске, можно прочитать здесь.

# общество # Фотофакт # Александр Голуб # Паралимпийские игры # Юрий Голуб

Другие новости рубрики

Все новости
Что делать, если дом может затопить паводком: рекомендации МЧС
13 марта 2018 16:14

Что делать, если дом может затопить паводком: рекомендации МЧС

«Проехать иногда до адреса вообще невозможно». Дворы Могилёва завалены снегом
13 марта 2018 14:30

«Проехать иногда до адреса вообще невозможно». Дворы Могилёва завалены снегом

Подвиг без срока давности: 25 лет Белорусскому союзу ветеранов в Афганистане
13 марта 2018 14:22

Подвиг без срока давности: 25 лет Белорусскому союзу ветеранов в Афганистане