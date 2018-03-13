Отец Юрия Голуба о первой поездке сына на лыжах: «Через каждые три метра он падал»
Новости Беларуси. Комната Юрия Голуба в родительском доме в Глуске вся в наградах, плакатах с кумиром Дарьей Домрачевой и… музыкальных инструментах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Отец музыкант, и Юрий профессионально играет на гитаре и барабанах.
Даже взял с собой в Пхенчхан гитару – помогает настроиться перед стартами. А музыкальный слух биатлонистам-паралимпийцам еще помогает и метко стрелять.
Александр Голуб, отец Юрия Голуба:
Они же стреляют по звуку. Надевают наушники, и по звуку ловят тон. Когда самый высокий тон поймал, нужно стрелять. Поэтому я считаю, что музыка здесь помогает. Слух есть музыкальный, да.
На лыжи Юрия тоже поставил отец, еще в раннем детстве.
Александр Голуб:
Первые шаги не получались, конечно. Мы с ним поехали, через каждые три метра он падал. Потом все меньше, меньше, и пошел. Через годик я смотрю, что уже не могу догнать его. Идет.
О том, как болели за чемпиона в родном Глуске, можно прочитать здесь.