Отец Юрия Голуба о первой поездке сына на лыжах: «Через каждые три метра он падал»

Новости Беларуси. Комната Юрия Голуба в родительском доме в Глуске вся в наградах, плакатах с кумиром Дарьей Домрачевой и… музыкальных инструментах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Голуб о золоте на Паралимпиаде-2018: «Свою победу я хочу посвятить родителям»

Отец музыкант, и Юрий профессионально играет на гитаре и барабанах.