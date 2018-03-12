Мама Светланы Сахоненко: Она мне всегда говорила, чтобы что-то получить, надо тренироваться

Новости Беларуси. За новостями из Пхенчхана пристально следят и в самом Новополоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди ее самых верных и преданных болельщиков, конечно же, мама. Она до слез радуется победам дочери. Светлана – третий ребенок в семье. Всего Ольга Сахоненко вырастила пятерых, за что была награждена Орденом матери.

Анастасия Бут, СТВ:

Новополоцк. Не только город нефтяников, но и малая родина нескольких известных во всем мире спортсменов. Например, Светланы Сахоненко, которая принесла Беларуси первое золото на Паралимпиаде в Пхенчхане. Она ходила в этот детский сад, а жила в доме по-соседству – на 8 этаже.

Сейчас здесь живут мама и младший брат олимпийской чемпионки. О громкой победе они узнали из утренних новостей. Ольга целый день принимает поздравления от родных и близких. Дочь, настоящий боец, наконец получила главную медаль в своей жизни.

Ольга Сахоненко, мама Светланы Сахоненко:

Метет невыносимо, мороз к 20 градусам, куда ты пойдешь? Посиди ты дома. А она мне всегда говорила: «Нет, мама, чтобы получить какой-то результат, надо тренироваться».

Четыре года назад Светлана перебралась в Минск. Но родной город не забывает. Ведь, здесь прошли ее детство и юность. Новополоцкое училище олимпийского резерва подарило ей путевку в большой спорт. Но мало кто знает, как трудно было девочке со слабым зрением пробиться на спортивный Олимп.

Валерий Гущин, директор Новополоцкого училища олимпийского резерва:

В 2007 году диспансер спортивной медицины не дал справку для поступления на первый курс. Потому что у нее почему-то нарушилось зрение. Мы связались с Паралимпийским комитетом и получили разрешение на зачисление ее в наше училище именно для подготовки ее к Паралимпийским играм.

Оксана Мацкевич, учитель белорусского языка и литературы Новополоцкого училища олимпийского резерва:

Если у нее что-то не получилось, плохая отметка. Она оставалась, просила: «Объясните мне, расскажите. Я все равно это сделаю. Все ровно добьюсь».

Трудолюбивая и безгранично позитивная. Она всегда в центре внимания. Красавица, которая обожает лыжи и караоке.

Аня, Полина и Света дружат уже много лет. Тренировались в Училище олимпийского резерва, вместе преодолели немало трудностей. Зато радость теперь у них общая.

Анна Минькова, подруга Светланы Сахоненко:

Она в том году приезжала, мы гуляли. И она мне тогда сказала: «Я поеду на Олимпиаду, увидишь, что я возьму золото».

Полина Гальчевская, подруга Светланы Сахоненко:

И вчера она написала:«Ждите хороший новостей». Она была уверена, и это главное.