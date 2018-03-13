«Знала, что Юра сделает все возможное». Как за призера Паралимпиады-2018 Голуба болели родные
Новости Беларуси. Для Юрия Голуба это уже третья награда на Паралимпиаде в Южной Корее. Ранее он взял серебро в лыжной гонке на 20 километров и стал вторым в биатлонном спринте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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За каждым его стартом пристально следят многочисленные болельщики, в том числе и земляки из родного Глуска. С родными и близкими паралимпийского чемпиона встретилась корреспондент Яна Шипко.
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В родном Глуске сохранять олимпийское спокойствие было непросто. От количества эмоций мурашки по коже.
Наталья Дербеева, бабушка Юрия Голуба:
Это было все – и крик, и возглас, и эмоции такие! И сейчас оно такое… Душа замирает. Я очень люблю своего внука. Очень люблю. Горжусь им теперь – хотя и всегда гордилась.
Ирина Голуб:
Конечно, эмоции переполняли и переполняют. Гордость, радость… Папа, добавляй.
Александр Голуб:
Даже не верится, что это происходит с нами, с нашим Глуском.
Ирина Голуб:
Я знала, что Юра сделает все, все возможное. Это в его характере.
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Сергей Ивашкевич, учитель физкультуры СШ № 2 Глуска:
В лыжи он, наверное, был влюбленный. Если мы видим, что Юра с лыжами идет по улице – значит, пора выходить на лыжи. Он и вечерами катался, и после уроков оставался. Любил, просто любил лыжи.
Яна Шипко, СТВ:
Вот они – те самые лыжи, на которых Юрий выступал на всех соревнованиях от школы. Сейчас пойти по его стопам здесь мечтают многие ученики. Но доверяют их только самым-самым достойным. А после таких громких побед и вовсе подумывают о том, чтобы инвентарь занял почетное место в музее.
В альма-матер, где сейчас в магистратуре учится Юрий, его называют не иначе, чем «наш Гагарин».
Александр Касперович, декан факультета физического воспитания БГПУ им. М. Танка:
Юра Голуб – это наш Юрий Гагарин. Потому что он действительно первый студент Педагогического университета, завоевавший на Паралимпиаде золото и два серебра. Мы им очень горды.
Надежда Курлович, преподаватель кафедры спортивно-педагогических дисциплин БГПУ им. М. Танка, куратор Юрия:
С первого курса было видно, что это очень серьезный студент. Интеллектуальный, спортсмен, очень дисциплинированный, ответственный. То есть у него все всегда было в порядке. Никаких замечаний по учебе не было, никаких вопросов.
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Больше всего Юрия после возвращения из Кореи ждут, конечно, на малой родине. И уже делают большие ставки на новую победу – в лыжном спринте завтра. Это одна из любимых дисциплин спортсмена.