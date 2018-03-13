«Знала, что Юра сделает все возможное». Как за призера Паралимпиады-2018 Голуба болели родные

Новости Беларуси. Для Юрия Голуба это уже третья награда на Паралимпиаде в Южной Корее. Ранее он взял серебро в лыжной гонке на 20 километров и стал вторым в биатлонном спринте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко поздравил с победой Юрия Голуба: «Уверен, что этот успех – далеко не предел спортивных амбиций»

За каждым его стартом пристально следят многочисленные болельщики, в том числе и земляки из родного Глуска. С родными и близкими паралимпийского чемпиона встретилась корреспондент Яна Шипко. Юрий Голуб о золоте на Паралимпиаде-2018: «Свою победу я хочу посвятить родителям» В родном Глуске сохранять олимпийское спокойствие было непросто. От количества эмоций мурашки по коже.

Наталья Дербеева, бабушка Юрия Голуба:

Это было все – и крик, и возглас, и эмоции такие! И сейчас оно такое… Душа замирает. Я очень люблю своего внука. Очень люблю. Горжусь им теперь – хотя и всегда гордилась.

Ирина Голуб:

Конечно, эмоции переполняли и переполняют. Гордость, радость… Папа, добавляй. Александр Голуб:

Даже не верится, что это происходит с нами, с нашим Глуском. Ирина Голуб:

Я знала, что Юра сделает все, все возможное. Это в его характере. Отец Юрия Голуба о первой поездке сына на лыжах: «Через каждые три метра он падал»

Сергей Ивашкевич, учитель физкультуры СШ № 2 Глуска:

В лыжи он, наверное, был влюбленный. Если мы видим, что Юра с лыжами идет по улице – значит, пора выходить на лыжи. Он и вечерами катался, и после уроков оставался. Любил, просто любил лыжи.

Яна Шипко, СТВ:

Вот они – те самые лыжи, на которых Юрий выступал на всех соревнованиях от школы. Сейчас пойти по его стопам здесь мечтают многие ученики. Но доверяют их только самым-самым достойным. А после таких громких побед и вовсе подумывают о том, чтобы инвентарь занял почетное место в музее. В альма-матер, где сейчас в магистратуре учится Юрий, его называют не иначе, чем «наш Гагарин».

Александр Касперович, декан факультета физического воспитания БГПУ им. М. Танка:

Юра Голуб – это наш Юрий Гагарин. Потому что он действительно первый студент Педагогического университета, завоевавший на Паралимпиаде золото и два серебра. Мы им очень горды.

Надежда Курлович, преподаватель кафедры спортивно-педагогических дисциплин БГПУ им. М. Танка, куратор Юрия:

С первого курса было видно, что это очень серьезный студент. Интеллектуальный, спортсмен, очень дисциплинированный, ответственный. То есть у него все всегда было в порядке. Никаких замечаний по учебе не было, никаких вопросов.