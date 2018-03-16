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Лидия Графеева: «Я очень рада, что у меня получилось завоевать медаль»

16 марта 2018 14:57
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Новости Беларуси. Белоруска завоевала бронзу в состязании для атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Олег Шепель о бронзе Лидии Графеевой: «С одним промахом бронзовая медаль – это результат, который достоен уважения»

Лидия Графеева: «Я очень рада, что у меня получилось завоевать медаль»-1

Графеева допустила всего один промах на огневых рубежах и прошла дистанцию в 12,5 километров за 50 минут. Эмоциями спортсменка поделилась в интервью нашему телеканалу.

Лидия Графеева: «Я очень рада, что у меня получилось завоевать медаль»-4

Лидия Графеева, бронзовый призер Паралимпийских игр по биатлону:
Сегодня была заключительная биатлонная гонка на этих Паралимпийских играх и я очень рада, что у меня получилось завоевать на ней медаль.

Лидия Графеева: «Я очень рада, что у меня получилось завоевать медаль»-7

В копилке национальной сборной уже 10 наград. Три из них высшей пробы. И это абсолютный рекорд для нашей страны на зимних Паралимпиадах. Белорусы на 8-м месте в медальном зачете. И есть еще шанс покорить пьедестал.

Лидия Графеева: «Я очень рада, что у меня получилось завоевать медаль»-10

17 марта болеем за Светлану Сахоненко и Юрия Голуба в лыжных гонках, а в воскресенье, 18 марта, в день закрытия Игр наша команда выступит в смешанной эстафете.

# Фотофакт # Паралимпийские игры # Лидия Графеева

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