Лидия Графеева: «Я очень рада, что у меня получилось завоевать медаль»

Новости Беларуси. Белоруска завоевала бронзу в состязании для атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Олег Шепель о бронзе Лидии Графеевой: «С одним промахом бронзовая медаль – это результат, который достоен уважения»

Графеева допустила всего один промах на огневых рубежах и прошла дистанцию в 12,5 километров за 50 минут. Эмоциями спортсменка поделилась в интервью нашему телеканалу.

Лидия Графеева, бронзовый призер Паралимпийских игр по биатлону:

Сегодня была заключительная биатлонная гонка на этих Паралимпийских играх и я очень рада, что у меня получилось завоевать на ней медаль.

В копилке национальной сборной уже 10 наград. Три из них высшей пробы. И это абсолютный рекорд для нашей страны на зимних Паралимпиадах. Белорусы на 8-м месте в медальном зачете. И есть еще шанс покорить пьедестал.