Олег Шепель о бронзе Лидии Графеевой: «С одним промахом бронзовая медаль – это результат, который достоин уважения»

Новости Беларуси. 16 марта Александр Лукашенко посетил войсковую часть 5448 в Минске, после чего он пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, посещая войсковую часть 5448 в Минске: Даже в мирное время роль внутренних войск велика
У Президента спросили о предстоящей посевной и результатах белорусских паралимпийцев. В копилке национальной сборной уже десять наград. Выступления спортсменов Александр Лукашенко называет подвигами.
Итак, сегодня, 16 марта, бронзу в биатлоне завоевала Лидия Графеева. Третий результат у белоруски в состязании для атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Графеева допустила всего один промах на огневых рубежах и прошла дистанцию в 12,5 километров за 50 минут. Это уже вторая награда спортсменки на играх в Южной Корее. В Олимпийском парке прошла церемония награждения.
Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:
С одним промахом бронзовая медаль – это результат, который достоен уважения. Вчера был дождь и было +12-13 где-то, сегодня подморозило и выпал снег. Поэтому трасса была очень скользкая. Лида молодец, умничка, справилась.
Сейчас у белорусской сборной всего 10 медалей, три из них – высшей пробы. И это абсолютный рекорд для нашей страны на зимних Паралимпидах. Белорусские паралимпийцы – на 8 месте в медальном зачете. И есть еще шанс покорить пьедестал. Завтра, 17 марта, болеем за Светлану Сахоненко и Юрия Голуба в лыжных гонках, а в18 марта, в день закрытия Игр, наша команда выступит в смешанной эстафете.