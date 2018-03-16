Олег Шепель о бронзе Лидии Графеевой: «С одним промахом бронзовая медаль – это результат, который достоин уважения»

Новости Беларуси. 16 марта Александр Лукашенко посетил войсковую часть 5448 в Минске, после чего он пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко, посещая войсковую часть 5448 в Минске: Даже в мирное время роль внутренних войск велика У Президента спросили о предстоящей посевной и результатах белорусских паралимпийцев. В копилке национальной сборной уже десять наград. Выступления спортсменов Александр Лукашенко называет подвигами.

Итак, сегодня, 16 марта, бронзу в биатлоне завоевала Лидия Графеева. Третий результат у белоруски в состязании для атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Графеева допустила всего один промах на огневых рубежах и прошла дистанцию в 12,5 километров за 50 минут. Это уже вторая награда спортсменки на играх в Южной Корее. В Олимпийском парке прошла церемония награждения.