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Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе

24 февраля 2019 17:22
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Новости Беларуси. Биатлон и фристайл – те виды, в которых мы традиционно сильны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе-1

На неделе в Раубичах прошли чемпионат Европы по биатлону и предварившая его «Гонка легенд», после завершения которой Дарья Домрачева и Надежда Скардино торжественно убежали из большого спорта. Как и полагается – на лыжах и с винтовкой. И, конечно, с белорусским флагом, который благодаря этим двум девушкам не единожды видел весь мир.

Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе-4

Но если сама Дарья Домрачева сказала, что повода для слез нет, плакать точно не будем, разве что взгрустнем. И продолжим следить за дальнейшими – надеемся – успехами белорусской биатлонной сборной, как делал это корреспондент Евгений Поболовец всю уходящую неделю. Как угнаться за легендой – в его репортаже.

Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе-7

Спасибо, Даша! Спасибо, Надя!

Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе-10

«Спасибо» в этот вечер говорили часто. Пять золотых, серебряная и две бронзовые медали на олимпиадах на двоих, 14 медалей на чемпионатах мира и Европы. И хоть о решениях завершить карьеры Дарья Домрачева и Надежда Скардино говорили еще летом, не хватало главного – торжественного и символичного момента. «Гонка легенд» – самое то. 20 звезд мирового биатлона, три гонки и 5000 зрителей на трибунах в «Раубичах».

Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе-13

Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе-15

Кто-то из мировых звезд не выходил на старт уже много лет, кто-то, как Надежда Скардино, всего год без биатлона. Но «Гонка легенд» – это как раз тот случай, когда мы говорим не о выставочном мероприятии, а о самых настоящих спортивных стартах со всеми эмоциями профессионального спорта.

Надежда Скардино: «Рада, что выиграла. Больше всего боялась в стрельбе стоя»

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Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе-18

Лазерное шоу, слезы на глазах. Зрители долго не отпускали кумиров. Болельщики понимают: уходят лидеры сборной и главные надежды белорусского биатлона последних лет.

Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе-21

Решение закончить карьеру давалось непросто. Скардино планировала уйти еще после Олимпиады в Сочи, но решила остаться до Пхенчхана. И не прогадала.

Дарья Домрачева: «В будущем, может быть, какое-то своё время буду посвящать и развитию спорта в Беларуси»

Почти все значимые успехи белорусских биатлонистов последних лет связаны с Домрачевой и Скардино. Потому, естественно, все пытаются найти ответ на главный вопрос: что дальше?

Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе-24

В некоторой степени ситуацию прояснил чемпионат Европы, стартовавший в «Раубичах» сразу после «Гонки легенд». Наш биатлон пока рано списывать со счетов. Конечно, большинство сборных приехали не сильнейшими составами, все-таки европейское первенство менее престижно по сравнению с мировым и уж тем более Олимпиадой. Тем не менее, соревнования есть соревнования. Нужно выходить и биться за медали, несмотря на болезни, длительные перелеты и не самый радужный эмоциональный фон.

Ирина Кривко об индивидуальной гонке: «Ожидала, что будет намного всё хуже»

Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе-27

Динара Алимбекова, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете:
Скажу за себя. Я разозлилась после вчерашней провальной стрельбы и настраивалась на эту работу. Ане спасибо, что она совсем недавно прилетела из Америки, и уже готова была бороться. Парням спасибо, что они так справились круто.

Победа в биатлоне – это когда складывается паззл из десятков, если не сотен, мозаик-факторов.

Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе-30

Евгений Поболовец, корреспондент:
Пожалуй, самое главное заблуждение о биатлоне – это то, что можно взять чемпиона мира по лыжным гонкам, за год натаскать его на стрельбе и на выходе получить олимпийского чемпиона по биатлону. Так вот, на точность стрельбы влияют десятки факторов. Но самое главное из них – это техническая и психологическая подготовка самого спортсмена. Говоря проще, далеко не каждый лыжник может стать хорошим стрелком.

Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе-33

Белорусский тренер Михаил Корбит сам когда-то входил в состав сборной и помнит, что ему потребовалось несколько лет, чтобы выйти на искомый уровень стрельбы. Быстро расти профессионально не помогали ни новейшие технологии, ни тщательный разбор техники.

Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе-36

Михаил Корбит, заслуженный тренер Беларуси по биатлону:
По себе знаю. Я в национальной команде тоже был в республике, только из крупнокалиберного биатлона. Боевой биатлон тогда был. Стрельба начинает двигаться у тебя через лет 5-6-7. Только тогда ты начинаешь понимать, что такое стрельба и как попадать без промахов.

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Но нам, болельщикам, не так важно знать, как и почему все работает. Мы хотим смотреть красивый биатлон и радоваться победам. И пусть этот сезон будет непростым. Важно другое: есть ли задел на будущее.

Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе-39

Михаил Корбит:
Очень даже есть! У нас сейчас очень много сейчас талантливых спортсменов.

Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе-42

Реальный уровень нашей биатлонной сборной мы сможем увидеть уже в марте – на этап Кубка мира в Швеции уж точно соберутся лучшие из лучших. Но уже сейчас понятно: у наших спортсменов нет другого выхода, кроме как работать. Работать и еще раз работать. Ведь в большом спорте, как показывает практика, нет ничего невозможного. И личная мотивация спортсмена вкупе с профессионализмом тренера и близкими к идеальным условиями для тренировок способны зажечь звезды. И если не прямо сейчас, то к Олимпийским играм в Токио и домашнему чемпионату мира в 2022 году.

Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе-45

# Биатлон # Дарья Домрачева # Надежда Скардино # Динара Алимбекова-Смольская # Евгений Поболовец # Михаил Корбит # Леонид Гурьев # Фотофакт

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