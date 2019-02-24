Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе

Новости Беларуси. Биатлон и фристайл – те виды, в которых мы традиционно сильны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе в Раубичах прошли чемпионат Европы по биатлону и предварившая его «Гонка легенд», после завершения которой Дарья Домрачева и Надежда Скардино торжественно убежали из большого спорта. Как и полагается – на лыжах и с винтовкой. И, конечно, с белорусским флагом, который благодаря этим двум девушкам не единожды видел весь мир.

Но если сама Дарья Домрачева сказала, что повода для слез нет, плакать точно не будем, разве что взгрустнем. И продолжим следить за дальнейшими – надеемся – успехами белорусской биатлонной сборной, как делал это корреспондент Евгений Поболовец всю уходящую неделю. Как угнаться за легендой – в его репортаже.

Спасибо, Даша! Спасибо, Надя!

«Спасибо» в этот вечер говорили часто. Пять золотых, серебряная и две бронзовые медали на олимпиадах на двоих, 14 медалей на чемпионатах мира и Европы. И хоть о решениях завершить карьеры Дарья Домрачева и Надежда Скардино говорили еще летом, не хватало главного – торжественного и символичного момента. «Гонка легенд» – самое то. 20 звезд мирового биатлона, три гонки и 5000 зрителей на трибунах в «Раубичах».

Кто-то из мировых звезд не выходил на старт уже много лет, кто-то, как Надежда Скардино, всего год без биатлона. Но «Гонка легенд» – это как раз тот случай, когда мы говорим не о выставочном мероприятии, а о самых настоящих спортивных стартах со всеми эмоциями профессионального спорта. Надежда Скардино: «Рада, что выиграла. Больше всего боялась в стрельбе стоя» Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева на «Гонке легенд»: «Здорово, что нас так поддерживали болельщики»

Лазерное шоу, слезы на глазах. Зрители долго не отпускали кумиров. Болельщики понимают: уходят лидеры сборной и главные надежды белорусского биатлона последних лет.

Решение закончить карьеру давалось непросто. Скардино планировала уйти еще после Олимпиады в Сочи, но решила остаться до Пхенчхана. И не прогадала. Дарья Домрачева: «В будущем, может быть, какое-то своё время буду посвящать и развитию спорта в Беларуси» Почти все значимые успехи белорусских биатлонистов последних лет связаны с Домрачевой и Скардино. Потому, естественно, все пытаются найти ответ на главный вопрос: что дальше?

В некоторой степени ситуацию прояснил чемпионат Европы, стартовавший в «Раубичах» сразу после «Гонки легенд». Наш биатлон пока рано списывать со счетов. Конечно, большинство сборных приехали не сильнейшими составами, все-таки европейское первенство менее престижно по сравнению с мировым и уж тем более Олимпиадой. Тем не менее, соревнования есть соревнования. Нужно выходить и биться за медали, несмотря на болезни, длительные перелеты и не самый радужный эмоциональный фон. Ирина Кривко об индивидуальной гонке: «Ожидала, что будет намного всё хуже»

Динара Алимбекова, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете:

Скажу за себя. Я разозлилась после вчерашней провальной стрельбы и настраивалась на эту работу. Ане спасибо, что она совсем недавно прилетела из Америки, и уже готова была бороться. Парням спасибо, что они так справились круто. Победа в биатлоне – это когда складывается паззл из десятков, если не сотен, мозаик-факторов.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Пожалуй, самое главное заблуждение о биатлоне – это то, что можно взять чемпиона мира по лыжным гонкам, за год натаскать его на стрельбе и на выходе получить олимпийского чемпиона по биатлону. Так вот, на точность стрельбы влияют десятки факторов. Но самое главное из них – это техническая и психологическая подготовка самого спортсмена. Говоря проще, далеко не каждый лыжник может стать хорошим стрелком.

Белорусский тренер Михаил Корбит сам когда-то входил в состав сборной и помнит, что ему потребовалось несколько лет, чтобы выйти на искомый уровень стрельбы. Быстро расти профессионально не помогали ни новейшие технологии, ни тщательный разбор техники.

Михаил Корбит, заслуженный тренер Беларуси по биатлону:

По себе знаю. Я в национальной команде тоже был в республике, только из крупнокалиберного биатлона. Боевой биатлон тогда был. Стрельба начинает двигаться у тебя через лет 5-6-7. Только тогда ты начинаешь понимать, что такое стрельба и как попадать без промахов. Леонид Гурьев рассказал о воспитании звёзд биатлона: «Природный талант, а если головы нет, то бесполезно» Но нам, болельщикам, не так важно знать, как и почему все работает. Мы хотим смотреть красивый биатлон и радоваться победам. И пусть этот сезон будет непростым. Важно другое: есть ли задел на будущее.

Михаил Корбит:

Очень даже есть! У нас сейчас очень много сейчас талантливых спортсменов.