Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева на «Гонке легенд»: «Здорово, что нас так поддерживали болельщики»
Новости Беларуси. «Гонка легенд» стала проводами из большого спорта настоящих легенд биатлона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Я выкарабкалась из болезни и стартую». Дарья Домрачева примет участие в «Гонке легенд»
Несмотря на болезнь, идейный вдохновитель гонки Дарья Домрачева смогла принять участие в соревнованиях.
Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
Довольна, что все-таки удалось самой принять участие в «Гонке легенд». Здорово, что нас так поддерживали болельщики.
И, конечно, я немножко сожалею, что здоровье подвело перед самой гонкой. То есть так долго эту гонку ждали, и в самый неподходящий момент свалилась с болезнью.
Но не это главное. Главное, конечно, что сегодня все в таком замечательном настроении. И спасибо огромное всем, кто приехал сегодня в Раубичи.
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