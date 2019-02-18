Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева на «Гонке легенд»: «Здорово, что нас так поддерживали болельщики»

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону: Довольна, что все-таки удалось самой принять участие в «Гонке легенд». Здорово, что нас так поддерживали болельщики.

И, конечно, я немножко сожалею, что здоровье подвело перед самой гонкой. То есть так долго эту гонку ждали, и в самый неподходящий момент свалилась с болезнью.

Но не это главное. Главное, конечно, что сегодня все в таком замечательном настроении. И спасибо огромное всем, кто приехал сегодня в Раубичи.

«Увидела вживую кумиров. Это очень круто»: болельщики об атмосфере «Гонки легенд» в Раубичах