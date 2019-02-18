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Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева на «Гонке легенд»: «Здорово, что нас так поддерживали болельщики»

18 февраля 2019 17:32
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Новости Беларуси. «Гонка легенд» стала проводами из большого спорта настоящих легенд биатлона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я выкарабкалась из болезни и стартую». Дарья Домрачева примет участие в «Гонке легенд»

Несмотря на болезнь, идейный вдохновитель гонки Дарья Домрачева смогла принять участие в соревнованиях.

Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева на «Гонке легенд»: «Здорово, что нас так поддерживали болельщики»-1

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
Довольна, что все-таки удалось самой принять участие в «Гонке легенд». Здорово, что нас так поддерживали болельщики.

Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева на «Гонке легенд»: «Здорово, что нас так поддерживали болельщики»-4

И, конечно, я немножко сожалею, что здоровье подвело перед самой гонкой. То есть так долго эту гонку ждали, и в самый неподходящий момент свалилась с болезнью.

Но не это главное. Главное, конечно, что сегодня все в таком замечательном настроении. И спасибо огромное всем, кто приехал сегодня в Раубичи.

«Увидела вживую кумиров. Это очень круто»: болельщики об атмосфере «Гонки легенд» в Раубичах

# Биатлон # Уле-Эйнар Бьорндален # Дарья Домрачева # Фотофакт

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