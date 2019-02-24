Леонид Гурьев рассказал о воспитании звёзд биатлона: «Природный талант, а если головы нет, то бесполезно»

Новости Беларуси. Российский тренер Леонид Гурьев воспитал четырех разных по характеру и физическим данным олимпийских чемпионок. И нет одного ключа к победе: можно все делать по методике, тактически грамотно, но это далеко не всегда гарантирует успех, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Леонид Гурьев, заслуженный тренер России по биатлону:

Природный талант, если есть у тебя, а если головы нет, то бесполезно. Спортсмен выбирает тебя, ты выбираешь спортсмена. Если у обоих получается, это стройная пирамида. А у пирамиды должны и, кроме того, быть организаторы, спонсоры, чиновники. Руководящие. То есть все должно воедино слиться, как говорят, звезды сойтись. Вот эта пирамида начинает работать.

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