Ирина Кривко о серебре на ЧЕ-2019: «Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов»

Новости Беларуси. В Раубичах завершился открытый чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Раубичах завершился открытый чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В заключительный соревновательный день медальная копилка белорусской сборной пополнилась еще одной наградой – Ирина Кривко завоевала серебро в гонке преследования.
Наша спортсменка успешно отстрелялась на заключительном рубеже, уступив в гонке лишь россиянке Екатерине Юрловой-Перх.
Серебряная медаль Кривко стала второй на домашнем чемпионате. В первый соревновательный день биатлонистка выиграла бронзу в индивидуальной гонке.
Ирина Кривко, серебряный призер чемпионата Европы по биатлону-2019:
Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов на огневом рубеже. Я почти справилась с этой задачей. Сейчас мы здесь остаемся на сборе, будем продолжать готовится к Чемпионату мира здесь, дома.
Программу биатлона в Раубичах сегодня дополнил международный турнир по синхронным прыжкам. Соревнования проводятся впервые в истории мирового спорта. И, как стало известно, золотой прыжок совершил белорусский дуэт – Антон Кушнир и Артём Башлаков.