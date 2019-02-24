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Ирина Кривко о серебре на ЧЕ-2019: «Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов»

24 февраля 2019 13:36
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Новости Беларуси. В Раубичах завершился открытый чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Кривко о серебре на ЧЕ-2019: «Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов» -1

В заключительный соревновательный день медальная копилка белорусской сборной пополнилась еще одной наградой – Ирина Кривко завоевала серебро в гонке преследования.

Ирина Кривко о серебре на ЧЕ-2019: «Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов» -3

Наша спортсменка успешно отстрелялась на заключительном рубеже, уступив в гонке лишь россиянке Екатерине Юрловой-Перх.

Ирина Кривко о серебре на ЧЕ-2019: «Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов» -6

Серебряная медаль Кривко стала второй на домашнем чемпионате. В первый соревновательный день биатлонистка выиграла бронзу в индивидуальной гонке.

Ирина Кривко о серебре на ЧЕ-2019: «Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов» -8

Ирина Кривко, серебряный призер чемпионата Европы по биатлону-2019:
Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов на огневом рубеже. Я почти справилась с этой задачей. Сейчас мы здесь остаемся на сборе, будем продолжать готовится к Чемпионату мира здесь, дома.

Ирина Кривко о серебре на ЧЕ-2019: «Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов» -11

Программу биатлона в Раубичах сегодня дополнил международный турнир по синхронным прыжкам. Соревнования проводятся впервые в истории мирового спорта. И, как стало известно, золотой прыжок совершил белорусский дуэт – Антон Кушнир и Артём Башлаков.

Ирина Кривко о серебре на ЧЕ-2019: «Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов» -14

# Биатлон # Фотофакт

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