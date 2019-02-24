Ирина Кривко о серебре на ЧЕ-2019: «Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов»

Новости Беларуси. В Раубичах завершился открытый чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заключительный соревновательный день медальная копилка белорусской сборной пополнилась еще одной наградой – Ирина Кривко завоевала серебро в гонке преследования.

Наша спортсменка успешно отстрелялась на заключительном рубеже, уступив в гонке лишь россиянке Екатерине Юрловой-Перх.

Серебряная медаль Кривко стала второй на домашнем чемпионате. В первый соревновательный день биатлонистка выиграла бронзу в индивидуальной гонке.

Ирина Кривко, серебряный призер чемпионата Европы по биатлону-2019:

Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов на огневом рубеже. Я почти справилась с этой задачей. Сейчас мы здесь остаемся на сборе, будем продолжать готовится к Чемпионату мира здесь, дома.