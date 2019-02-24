Дарья Домрачева: «В будущем, может быть, какое-то своё время буду посвящать и развитию спорта в Беларуси»

Новости Беларуси. Все чаще говорят о том, что и Домрачева могла бы успешно выступать еще несколько лет, но выбор сделан в пользу семьи. Это не значит, что поставлена точка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Все чаще говорят о том, что и Домрачева могла бы успешно выступать еще несколько лет, но выбор сделан в пользу семьи. Это не значит, что поставлена точка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка:
Как показывает опыт мам, можно прекрасно совмещать две области жизни и ничуть не жертвовать ни одной из них. В будущем, может быть, какое-то свое время буду посвящать и развитию спорта в Беларуси.
Дарья Домрачева: Кто знает, может быть в будущем в нашей семье ещё прибавится
Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе