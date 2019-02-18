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Надежда Скардино: «Рада, что выиграла. Больше всего боялась в стрельбе стоя»

18 февраля 2019 17:48
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Новости Беларуси. 18 февраля Надежда Скардино выиграла гонку с массовым стартом и в паре с Сергеем Новиковым одержала победу в смешанной эстафете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Скардино: «Рада, что выиграла. Больше всего боялась в стрельбе стоя»-1

Надежда Скардино, олимпийская чемпионка по биатлону:
Я очень рада. Я рада, что выиграла, рада, что отстрелялась на ноль. Больше всего боялась в стрельбе стоя, что промажу, еще что-нибудь. Но нет, все хорошо получилось.

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# Биатлон # Надежда Скардино # Фотофакт

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