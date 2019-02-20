Ирина Кривко об индивидуальной гонке: «Ожидала, что будет намного всё хуже»
Новости Беларуси. Соревновательную программу чемпионата Европы по биатлону открыли 20 февраля индивидуальные гонки у мужчин и женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый день для белорусской сборной оказался удачным: бронзовую медаль завоевала Ирина Кривко. Об итогах стартового дня – корреспондент Екатерина Лихошапко.
В женской части программы все внимание белорусских болельщиков было сконцентрировано на лидере сборной Ирине Кривко. И она не подвела! Допустив два промаха, Ирина разместилась на третьей позиции в итоговом протоколе. Олимпийская чемпионка Пхенчхана в этом виде программы шведка Ханна Оберг подтвердила свое реноме, завоевав и золото чемпионата Европы. Серебро у украинки Юлии Журавок.
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К слову, индивидуалка запомнилась еще и тем, что стала первым серьезным стартом, который прошел в «Раубичах» при искусственном освещении.
Ирина Кривко, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону в индивидуальной гонке:
Если честно, то я ожидала, что будет намного все хуже. Потому что когда мне здесь давали ускоряться, самочувствие было вообще не очень. Я прямо даже не могла выполнить то задание, что мне давали. Наполовину только. Поэтому более чем рада, что так получилось.
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В мужской индивидуальной гонке также было много промахов. Победитель Красимир Анев из Болгариии не избежал штрафной минуты. Норвежец Тарьей Бё с тремя незакрытыми мишенями стал вторым, его соотечественник Эндре Стремсхайм замкнул тройку лидеров.
Лучшим у белорусов стал Роман Елетнов. Он разместился на 16 позиции.
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