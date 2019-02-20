Ирина Кривко об индивидуальной гонке: «Ожидала, что будет намного всё хуже»

В женской части программы все внимание белорусских болельщиков было сконцентрировано на лидере сборной Ирине Кривко. И она не подвела! Допустив два промаха, Ирина разместилась на третьей позиции в итоговом протоколе. Олимпийская чемпионка Пхенчхана в этом виде программы шведка Ханна Оберг подтвердила свое реноме, завоевав и золото чемпионата Европы. Серебро у украинки Юлии Журавок.

К слову, индивидуалка запомнилась еще и тем, что стала первым серьезным стартом, который прошел в «Раубичах» при искусственном освещении.

Ирина Кривко, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону в индивидуальной гонке:

Если честно, то я ожидала, что будет намного все хуже. Потому что когда мне здесь давали ускоряться, самочувствие было вообще не очень. Я прямо даже не могла выполнить то задание, что мне давали. Наполовину только. Поэтому более чем рада, что так получилось.

Ханна Оберг, чемпионка Европы по биатлону: «Это была тяжёлая гонка»

В мужской индивидуальной гонке также было много промахов. Победитель Красимир Анев из Болгариии не избежал штрафной минуты. Норвежец Тарьей Бё с тремя незакрытыми мишенями стал вторым, его соотечественник Эндре Стремсхайм замкнул тройку лидеров.