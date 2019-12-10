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Какие матчи пройдут в Минске во второй день молодёжного ЧМ по хоккею в первом дивизионе

10 декабря 2019 07:34
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Новости Беларуси. 10 декабря в белорусской столице продолжится молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всё организовано очень хорошо». Как проходят матчи в первый день молодёжного ЧМ по хоккею в Минске

Какие матчи пройдут в Минске во второй день молодёжного ЧМ по хоккею в первом дивизионе-1

В стартовом поединке второго дня на лед «Чижовка-Арены» в 12.30 выйдут команды Словении и Дании, неудачно сыгравшие в первом туре.

Вторая встреча, между сборными Австрии и Норвегии, начнется в 16 часов. А завершит этот игровой день противостояние хоккеистов белорусской молодежки и команды Латвии. Стартовый свисток прозвучит в 19.30.

По оценке специалистов, эта встреча станет одной из ключевых в чемпионате. Напомним, на кону – возвращение нашей сборной в мировую элиту.

Какие матчи пройдут в Минске во второй день молодёжного ЧМ по хоккею в первом дивизионе-4

Какие матчи пройдут в Минске во второй день молодёжного ЧМ по хоккею в первом дивизионе-6

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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