Михаил Захаров: дух победителей немножко падает у хоккеистов, надо им подтянуть его

Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Мы всегда ставим задачу, на любом турнире. Но особенно на этом надо выигрывать. Дух победителей немножко падает у хоккеистов, которые участвуют в этом турнире, надо им подтянуть его. Хотя в Риге неплохо ребята сыграли со сборной Латвии.

Конечно, выиграть надо. Все-таки же эти турниры как-то в том году все проваливали с большего. Неважно, кто там тренер был. Все-таки же надо где-то подтягивать турниры. Я думаю, что будем ставить задачу… мы ее уже поставили, честно говоря, сегодня. Надо выигрывать турнир.

В среду и пятницу (11 и 13 декабря) парни Михаила Захарова проведут в Венгрии поединки с Украиной и Южной Кореей.