«Всё организовано очень хорошо». Как проходят матчи в первый день молодёжного ЧМ по хоккею в Минске

Новости Беларуси. 9 декабря в Минске стартовало одно из самых масштабных событий года в белорусском хоккее – молодежный чемпионат мира в первом дивизионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша сборная будет бороться за возвращение в элиту. В первом туре белорусы встретятся с командой Австрии. На матче ожидается аншлаг. За несколько дней до начала в кассах раскупили все билеты. Именно эти команды совсем недавно играли на «Турнире четырех наций» в Бобруйске. Тогда наша молодежка праздновала победу. Геннадий Савилов: Все сильнейшие хоккеисты, на которых мы могли рассчитывать – они все здесь За единственную путевку в элитный дивизион наши ребята будут соперничать также с датчанами, норвежцами, латвийцами и словенцами. Так какая атмосфера сейчас царит на «Чижовка-Арене»? Расскажет корреспондент Наталья Федорцова.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Время нашего включения, к сожалению, выпало на перерыв. Трибуны относительно пустые, но это кажется только со стороны. Самый главный матч пройдет сегодня вечером, на котором ожидается аншлаг. И коллеги из федерации хоккея заверили, что трибуны «Чижовка-Арены» будут заполнены просто под завязку. Уже успел завершиться один матч чемпионата мира. Сборная Норвегии обыграла своих соперников из Словении – 6:2. Противостояние выдалось очень интересным.

Понтус Финстад, нападающий молодежной сборной Норвегии по хоккею:

Я никогда не был в Беларуси раньше и мне здесь нравится. Все организовано очень хорошо и быть здесь очень здорово.