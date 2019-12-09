Павел Ажгирей о победе над сборной Австрии: проявили характер, это самое главное

Новости Беларуси. В Минске взял старт молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси в дебютном поединке добилась непростой победы над Австрией – 4:3. В других матчах Норвегия обыграла Словению, а Латвия взяла верх над Данией.

Павел Ажгирей, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Очень трудный. Первый период, сами видели, просто сумбур, непонятно что было. Проявили характер, это самое главное. То есть первый матч. Я надеюсь, завтра будет совсем по-другому.

Спасибо огромное болельщикам, что поддерживают. Я видел, из Гродно приехали болельщики, поддержали меня. Огромное всем спасибо за поддержку.

Следующую игру молодежного чемпионата мира в первом дивизионе наша сборная проведет во вторник. Соперник – команда Латвии.