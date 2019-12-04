Геннадий Савилов: Все сильнейшие хоккеисты, на которых мы могли рассчитывать – они все здесь
Новости Беларуси. Беларусь готовится принять очередное спортивное мировое первенство. В начале следующей недели в Минске стартует молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе.
Турнир пройдет на льду «Чижовка-Арены». За единственную путевку в топ-10 хоккейной элиты на белорусском льду будут бороться наши ребята, а также молодежные сборные Дании, Австрии, Латвии, Словении и Норвегии. Уже 5 декабря в Минск начинают прибывать первые участники.
За право проведения турнира кроме нашей федерации боролись еще три: Австрии, Дании и Словении. Но две последние в итоге сняли свои кандидатуры. В белорусско-австрийском споре большинством голосов победила заявка Беларуси. Накануне спортивных стартов мы говорим с нашим гостем. В студии СТВ – председатель Федерации хоккея Беларуси – Геннадий Савилов.
Ирина Мартьянова, СТВ:
Наши ребята, которые 9 декабря будут выходить на лед, наша молодежная сборная – ребята нового формата, нового поколения, эдакие спортсмены с новой психологией. Вы согласны?
Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Если говорить о новом формате хоккеистов, я бы не сказал, что..
Ты не боишься, когда чувствуешь силу, возможности себя проявить
Ирина Мартьянова:
Молодежь 2000-х ничего не боится.
Геннадий Савилов:
Ты не боишься тогда, когда чувствуешь себя уверенно, силу, возможности себя проявить. Поэтому это не зависит от нового тысячелетия, от даты рождения.
Ирина Мартьянова:
От чего зависит состав команды, насколько сильна команда?
Геннадий Савилов:
Насколько сильна – мы увидим, но мы можем сейчас заявлять, что все сильнейшие хоккеисты, на которых мы гипотетически могли рассчитывать, что они приедут – они все здесь.
Ирина Мартьянова:
Все легионеры здесь?
Геннадий Савилов:
Не все, а кто, по мнению тренерского штаба, способен представлять страну в данный конкретный момент.
«Мы участвуем во всех акциях, «чёрных пятницах»
Ирина Мартьянова:
Билеты в продаже?
Геннадий Савилов:
Билеты в продаже уже давно, на сайте, мы участвуем во всех акциях, «черных пятницах».
Ирина Мартьянова:
Т.е вы продавали билеты в «черную пятницу» по сниженным ценам?
Геннадий Савилов:
По сниженным ценам, практически даром. Билеты на сборную Беларуси стоили 3 рубля.
«Я сам не очень люблю смотреть хоккей»
Ирина Мартьянова:
Чтобы вы сказали минчанам и гостям столицы, зачем нужно прийти на хоккей 9 декабря и поддержать свою команду?
Геннадий Савилов:
Будет очень интересно. Я сам не очень люблю смотреть хоккей, потому что я хоккей смотрю как профессионал. И очень расстраиваюсь. Понятно, что мне не хватает особо времени, чтобы смотреть Национальную хоккейную лигу, я смотрю за нашими ребятами. Порой, расстраиваюсь, не видя то, что хотелось бы увидеть. И многие так: и зрители, и болельщики. В последнее время расстраиваются от желания увидеть того, что в конечном итоге не видно.
Но здесь отдельный случай. Сюда приедут ребята, которые зарекомендовали себя на мировой арене. Хочется увидеть это действо. Этот посыл, который хотелось бы донести до ребят. В Казахстане я выступал и просил у ребят мобилизоваться, показать лучшее, на что они способны. Здесь хочется, чтобы они показали то, что показывают сейчас: ни больше, ни меньше. Они действительно делают уникальные вещи, которые были доступны только избранным нашим хоккеистам. Поэтому игра будет интересна для специалистов.
То, что город, Министерство спорта и туризма и Федерация хоккея, в какой-то мере, сделают для болельщиков праздник – это тоже можно позиционировать как причину, чтобы прийти на хоккей.
Об игре 9 декабря: «У нас задача – первое место»
Ирина Мартьянова:
Ваша ставка, как мы сыграем?
Геннадий Савилов:
У нас задача – первое место. Понятно, что в том году мы были вторыми и второе место в группе В – нас все время тут линчуют. Нет пути назад, нет отговорок. В Минске дивизион В второй по силе. Все лучшие хоккеисты собрались у нас, все в строю. Плюс эти лучшие хоккеисты уже конкурируют с лучшими в мире. По тому, что они показывают в своих клубах, могли бы достойно сражаться с топовыми командами. А это дивизион В, надо выигрывать все игры.