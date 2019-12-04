Геннадий Савилов: Все сильнейшие хоккеисты, на которых мы могли рассчитывать – они все здесь

Новости Беларуси. Беларусь готовится принять очередное спортивное мировое первенство. В начале следующей недели в Минске стартует молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе. Турнир пройдет на льду «Чижовка-Арены». За единственную путевку в топ-10 хоккейной элиты на белорусском льду будут бороться наши ребята, а также молодежные сборные Дании, Австрии, Латвии, Словении и Норвегии. Уже 5 декабря в Минск начинают прибывать первые участники. За право проведения турнира кроме нашей федерации боролись еще три: Австрии, Дании и Словении. Но две последние в итоге сняли свои кандидатуры. В белорусско-австрийском споре большинством голосов победила заявка Беларуси. Накануне спортивных стартов мы говорим с нашим гостем. В студии СТВ – председатель Федерации хоккея Беларуси – Геннадий Савилов. Ирина Мартьянова, СТВ:

Наши ребята, которые 9 декабря будут выходить на лед, наша молодежная сборная – ребята нового формата, нового поколения, эдакие спортсмены с новой психологией. Вы согласны?

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Если говорить о новом формате хоккеистов, я бы не сказал, что.. Ты не боишься, когда чувствуешь силу, возможности себя проявить Ирина Мартьянова:

Молодежь 2000-х ничего не боится. Геннадий Савилов:

Ты не боишься тогда, когда чувствуешь себя уверенно, силу, возможности себя проявить. Поэтому это не зависит от нового тысячелетия, от даты рождения. Ирина Мартьянова:

От чего зависит состав команды, насколько сильна команда?

Геннадий Савилов:

Насколько сильна – мы увидим, но мы можем сейчас заявлять, что все сильнейшие хоккеисты, на которых мы гипотетически могли рассчитывать, что они приедут – они все здесь. Ирина Мартьянова:

Все легионеры здесь? Геннадий Савилов:

Не все, а кто, по мнению тренерского штаба, способен представлять страну в данный конкретный момент. «Мы участвуем во всех акциях, «чёрных пятницах»

Ирина Мартьянова:

Билеты в продаже? Геннадий Савилов:

Билеты в продаже уже давно, на сайте, мы участвуем во всех акциях, «черных пятницах». Ирина Мартьянова:

Т.е вы продавали билеты в «черную пятницу» по сниженным ценам? Геннадий Савилов:

По сниженным ценам, практически даром. Билеты на сборную Беларуси стоили 3 рубля. «Я сам не очень люблю смотреть хоккей»

Ирина Мартьянова:

Чтобы вы сказали минчанам и гостям столицы, зачем нужно прийти на хоккей 9 декабря и поддержать свою команду? Геннадий Савилов:

Будет очень интересно. Я сам не очень люблю смотреть хоккей, потому что я хоккей смотрю как профессионал. И очень расстраиваюсь. Понятно, что мне не хватает особо времени, чтобы смотреть Национальную хоккейную лигу, я смотрю за нашими ребятами. Порой, расстраиваюсь, не видя то, что хотелось бы увидеть. И многие так: и зрители, и болельщики. В последнее время расстраиваются от желания увидеть того, что в конечном итоге не видно. Но здесь отдельный случай. Сюда приедут ребята, которые зарекомендовали себя на мировой арене. Хочется увидеть это действо. Этот посыл, который хотелось бы донести до ребят. В Казахстане я выступал и просил у ребят мобилизоваться, показать лучшее, на что они способны. Здесь хочется, чтобы они показали то, что показывают сейчас: ни больше, ни меньше. Они действительно делают уникальные вещи, которые были доступны только избранным нашим хоккеистам. Поэтому игра будет интересна для специалистов. То, что город, Министерство спорта и туризма и Федерация хоккея, в какой-то мере, сделают для болельщиков праздник – это тоже можно позиционировать как причину, чтобы прийти на хоккей. Об игре 9 декабря: «У нас задача – первое место»