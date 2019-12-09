Михаил Захаров о составе белорусской «молодёжки»: не самая сильная, но одна из сильнейших сборных

Новости Беларуси. Минск принимает молодежный чемпионат мира в первом дивизионе. Наша сборная борется за возвращение в элиту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы встречаются с командой Австрии. Кстати, еще за несколько дней до начала в кассах раскупили все билеты. На «Чижовка-Арене» работает наша съемочная группа. На прямую связь со студией вышла Наталья Федорцова. Подробности в видеоматериале.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Наши ребята сегодня играют против аутсайдеров турнира, как они себя называют. Утверждение, мягко говоря, скромное, хотя месяц назад наша сборная уже играла с австрийцами в рамках товарищеского турнира и сделала соперника на легком коньке. Будем надеяться, что так получится и сегодня. «Всё организовано очень хорошо». Как проходят матчи в первый день молодёжного ЧМ по хоккею в Минске Сегодня за командой наблюдают не только болельщики, но и главный тренер национальной сборной по хоккею Михаил Захаров.

Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Я шансы могу оценить так, как и все мы, потому что, в принципе, я также только читаю: тот приехал, тот приехал, там звезда, там звезда. Все мне однозначно сказали, что это самая сильная сборная. Я тоже так считаю. Ну, не самая сильная, но одна из сильнейших, наверное, сборных. Все-таки же поколение Костицыных, Грабовских, оно и самое сильное было. Там за два тура в группе «Б» (мы тоже участвовали на чемпионате мира) уже было решено. Хотелось бы, чтобы ребята эти тоже двинулись дальше. Мы будем только рады, чем больше наших игроков будет в НХЛ. Конечно, будем следить пристально. Этот чемпионат мира непоказательный, я вам однозначно скажу. Показательный чемпионат мира – это группа «А». Конечно, хотелось бы посмотреть на ребят, как они будут выглядеть. И шанс, я думаю, кто-то получит из этой команды. Я надеюсь, все-таки они выполнят задачу, и тогда шансы будут более реалистичные. «Ожидаем напряжённой борьбы». Что говорят главные тренеры сборных Дании и Норвегии о Беларуси и предстоящем ЧМ по хоккею Пообщались с нападающим «зубров» Игорем Мартыновым, который рассказал, за кем будет следить на чемпионате.