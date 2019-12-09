Михаил Захаров о составе белорусской «молодёжки»: не самая сильная, но одна из сильнейших сборных
Новости Беларуси. Минск принимает молодежный чемпионат мира в первом дивизионе. Наша сборная борется за возвращение в элиту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусы встречаются с командой Австрии. Кстати, еще за несколько дней до начала в кассах раскупили все билеты. На «Чижовка-Арене» работает наша съемочная группа. На прямую связь со студией вышла Наталья Федорцова.
Подробности в видеоматериале.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Наши ребята сегодня играют против аутсайдеров турнира, как они себя называют. Утверждение, мягко говоря, скромное, хотя месяц назад наша сборная уже играла с австрийцами в рамках товарищеского турнира и сделала соперника на легком коньке. Будем надеяться, что так получится и сегодня.
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Сегодня за командой наблюдают не только болельщики, но и главный тренер национальной сборной по хоккею Михаил Захаров.
Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Я шансы могу оценить так, как и все мы, потому что, в принципе, я также только читаю: тот приехал, тот приехал, там звезда, там звезда. Все мне однозначно сказали, что это самая сильная сборная. Я тоже так считаю. Ну, не самая сильная, но одна из сильнейших, наверное, сборных.
Все-таки же поколение Костицыных, Грабовских, оно и самое сильное было. Там за два тура в группе «Б» (мы тоже участвовали на чемпионате мира) уже было решено. Хотелось бы, чтобы ребята эти тоже двинулись дальше. Мы будем только рады, чем больше наших игроков будет в НХЛ. Конечно, будем следить пристально.
Этот чемпионат мира непоказательный, я вам однозначно скажу. Показательный чемпионат мира – это группа «А». Конечно, хотелось бы посмотреть на ребят, как они будут выглядеть. И шанс, я думаю, кто-то получит из этой команды. Я надеюсь, все-таки они выполнят задачу, и тогда шансы будут более реалистичные.
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Пообщались с нападающим «зубров» Игорем Мартыновым, который рассказал, за кем будет следить на чемпионате.
Игорь Мартынов, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Хотелось бы посетить все матчи. Не только Беларусь, хотел посмотреть Данию, потому что у меня там тренер знакомый и парень, с которым я играл в прошлом году, – посмотреть, как они прогрессируют. Мне интересно.
Хочется посмотреть, как играют парни наши, которые играют за океаном. Давно их не видел, очень интересно посмотреть их прогресс, как они играют. Может, они что-то принесут новое, что я могу подхватить у них и добавить на льду.
Всегда следим, и не только за динамовскими. Даже когда ты играешь, например, с ЦСКА, ты смотришь, как люди выходят, играют. Записываешь себе что-то в голове, что можно сделать на тренировке и добавить это в игру.
Сборная – это наша страна. Всегда нужно поддерживать, всегда нужно приезжать в сборную и играть за нее.