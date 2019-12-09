Бестемьянова и Бобрин в Беларуси: мы должны заставить детей заболеть фигурным катанием

Новости Беларуси. В Витебске построят уникальную тренировочную ледовую арену и откроют Центр фигурного катания на коньках Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По самым скромным подсчетам с появлением арены желающих заняться этим видом спорта станет в четыре раза больше – сейчас в стесненных условиях тренируются около 60 детей. Реализует уникальный проект частное белорусско-чешское предприятие. Это еще один яркий пример социальной ответственности бизнеса. С восходящими звездочками и мэтрами фигурного катания пообщалась Анастасия Бут.

Два часа на льду в неделю – пока это максимум, который могут себе позволить юные витебские фигуристы. Иногда, чтобы попасть на тренировку, вставать приходится и в пять утра. Но даже эти неудобства не останавливают Алину и Максима на пути к мечте.

Алина Астапова, воспитанница Витебского областного ЦОР по зимним видам спорта:

Я очень люблю на льду кататься и делать упражнения. Всякие «ласточка», «пистолетик», «колечко».

Максим Астапов, воспитанник Витебского областного ЦОР по зимним видам спорта:

Если бы мама привозила нас рано утром и вечером забирала – это было бы очень классно.

Поделить лед, как торт со взбитыми сливками, поровну между хоккеистами, конькобежцами, фигуристами и просто любителями невозможно. Имеющаяся площадка и так загружена в полтора раза больше нормы. А снимать те самые сливки хотят все. В том числе и мамы, которые в ущерб собственным интересам пытаются защитить детские.

Галина Астапова, мама воспитанников Витебского областного ЦОР по зимним видам спорта:

Я пожертвовала собственной карьерой для того, чтобы водить сюда детей. У меня их четверо, двоих из них я вожу на лед.

Татьяна Майорова, мама воспитанницы Витебского областного ЦОР по зимним видам спорта:

Так как нам не хватает льда, расписание у нас плавающее. Мы не пропускаем ни одно из занятий. И при этом я согласна даже платить за дополнительный лед, посещать платные занятия, если это как-то поможет заполнить недостающие пробелы в нашем расписании.

Школе профессионального фигурного катания в Витебске быть. А вместе с ней и новому тренировочному комплексу.

Анастасия Бут, корреспондент:

Ледовая арена в Витебске будет построена по лучшим технологиям в мире. Подобных проектов не реализовывали пока ни в Беларуси, ни даже в России. Работать арена будет круглый год – нет необходимости в технологическом перерыве. Управлять температурой льда и климатом в помещениях можно будет с обычного смартфона. 60 на 30 метров сама площадка, что соответствует самым современным требованиям и олимпийским стандартам.

Стоимость уникального проекта – 2 миллиона евро. Все расходы на себя берет частное белорусско-чешское предприятие. Построить обещают за полтора года и даже раньше.

Алексей Сычев, член совета директоров частного белорусско-чешского предприятия:

Наш глава государства говорит о том, что любой бизнес невозможен, если он не выполняет какой-то социальной функции. Поэтому здесь как раз таки элемент государственно-частного партнерства.

Тренироваться на новой арене смогут дети и взрослые, любители и профессионалы. А приезд спортсменов мирового уровня на тренировки в Витебск станет обычным делом. Это обещают именитые чемпионы Советского Союза Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин. Они возглавят Витебский центр фигурного катания на коньках.

Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, четырехкратная чемпионка мира:

С апреля, да уже сейчас, подбираем и разговариваем с тренерами, которые приедут сюда и будут здесь работать. И в сентябре мы начнем набор детей. Мы должны заставить их заболеть фигурным катанием.

Игорь Бобрин, чемпион Европы по фигурному катанию, заслуженный тренер России:

Мы с Наташей помогали очень многим спортсменам всего мира. Это были и японские, и французские, и немецкие, и датские, и шведские фигуристы. Почему нам не помочь белорусским? Нашим собратьям. Не только же нужно дружить в политике, нужно помогать друг другу в таких разрядах, как спорт. Для нас работа с маленькими детьми ничуть не отличается от работы с серьезными спортсменами, потому что в них могут быть звездочки, которые потом будут сверкать и прославлять Беларусь в фигурном катании.