Анастасия Шкурдай после ЧЕ в Глазго: выступила неплохо, и команда показала достойные результаты

Турнир, который принимал Глазго, для нашей сборной выдался удачным. Белорусские атлеты собрали полный комплект наград. Серебро в копилку национальной команды принес Илья Шиманович, выступавший на дистанции 100 метров брассом. Далее белорусы стали третьими в комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Бронзу из Глазго привезли Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Евгений Цуркин и Артем Мачекин.

Анастасия Шкурдай, чемпионка Европы по плаванию на короткой воде: Я считаю, что выступила довольно неплохо, и вся команда тоже показала достойные результаты. На таком уровне у меня первая личная медаль, и сразу золотая, поэтому я очень довольна. Будем работать дальше и наблюдать за тем, что будет получаться.

Илья Шиманович, серебряный призер чемпионата Европы по плаванию на короткой воде:

Поначалу были небольшие расстройства после 50, 200, что были показаны не лучшие результаты. Но дело было в том, что мы концентрировались на стометровке целенаправленно, и в полуфинале это оправдалось.

В принципе, выступлением доволен. Тем, что серебряная медаль, тоже доволен, потому что это как-никак медаль. Мог бы оказаться и без, несмотря на то, что в полуфинальном заплыве было показано быстрое время. Но финал, спорт – все бывает по-разному.