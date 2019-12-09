Прямой эфир

Анастасия Шкурдай после ЧЕ в Глазго: выступила неплохо, и команда показала достойные результаты

09 декабря 2019 20:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские пловцы вернулись домой с чемпионата Европы на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Шкурдай после ЧЕ в Глазго: выступила неплохо, и команда показала достойные результаты-1

Турнир, который принимал Глазго, для нашей сборной выдался удачным. Белорусские атлеты собрали полный комплект наград. Серебро в копилку национальной команды принес Илья Шиманович, выступавший на дистанции 100 метров брассом. Далее белорусы стали третьими в комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Бронзу из Глазго привезли Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Евгений Цуркин и Артем Мачекин.

Анастасия Шкурдай после ЧЕ в Глазго: выступила неплохо, и команда показала достойные результаты-4

Долгожданное золото нашей команде завоевала 16-летняя Анастасия Шкурдай. Ей не было равных на дистанции 100 метров баттерфляем.

Анастасия Шкурдай после ЧЕ в Глазго: выступила неплохо, и команда показала достойные результаты-7

Анастасия Шкурдай, чемпионка Европы по плаванию на короткой воде:
Я считаю, что выступила довольно неплохо, и вся команда тоже показала достойные результаты. На таком уровне у меня первая личная медаль, и сразу золотая, поэтому я очень довольна. Будем работать дальше и наблюдать за тем, что будет получаться.

Анастасия Шкурдай после ЧЕ в Глазго: выступила неплохо, и команда показала достойные результаты-10

Илья Шиманович, серебряный призер чемпионата Европы по плаванию на короткой воде:
Поначалу были небольшие расстройства после 50, 200, что были показаны не лучшие результаты. Но дело было в том, что мы концентрировались на стометровке целенаправленно, и в полуфинале это оправдалось.

В принципе, выступлением доволен. Тем, что серебряная медаль, тоже доволен, потому что это как-никак медаль. Мог бы оказаться и без, несмотря на то, что в полуфинальном заплыве было показано быстрое время. Но финал, спорт – все бывает по-разному.

Анастасия Шкурдай после ЧЕ в Глазго: выступила неплохо, и команда показала достойные результаты-13

Времени на отдых у нашей сборной не так уж и много. Уже на следующей неделе белорусы выступят на соревнованиях в рамках международной лиги плавания в Лас-Вегасе.

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Илья Шиманович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Павел Ажгирей о победе над сборной Австрии: проявили характер, это самое главное
09 декабря 2019 20:23

Павел Ажгирей о победе над сборной Австрии: проявили характер, это самое главное

Михаил Захаров: дух победителей немножко падает у хоккеистов, надо им подтянуть его
09 декабря 2019 18:17

Михаил Захаров: дух победителей немножко падает у хоккеистов, надо им подтянуть его

Михаил Захаров о составе белорусской «молодёжки»: не самая сильная, но одна из сильнейших сборных
09 декабря 2019 17:36

Михаил Захаров о составе белорусской «молодёжки»: не самая сильная, но одна из сильнейших сборных