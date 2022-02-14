Прямой эфир

Футбол. Белоруска Анна Сас победно дебютировала в немецкой Бундеслиге за «Карл Цейсс»

14 февраля 2022 14:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

18-летняя белорусская футболистка Анна Сас дебютировала в немецкой Бундеслиге за свой новый клуб «Карл Цейсс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Футбол. Белоруска Анна Сас победно дебютировала в немецкой Бундеслиге за «Карл Цейсс»-1

Дружина в матче 14-го тура чемпионата Германии оказалась сильнее соперников из «Вердера» – 2:0. Наша землячка вступила в игру на 86-й минуте матча. Еще большую значимость дебюту придает тот факт, что виктория оказалась первой в сезоне для нового клуба.  

# Футбол # Анна Сас # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Названы белорусские биатлонисты, которые выступят в мужской эстафете на ОИ в Китае
14 февраля 2022 14:56

Названы белорусские биатлонисты, которые выступят в мужской эстафете на ОИ в Китае

Александр Лукашенко поздравил Анну Гуськову с завоеванием медали на ОИ в Китае
14 февраля 2022 13:54

Александр Лукашенко поздравил Анну Гуськову с завоеванием медали на ОИ в Китае

«Очень холодно, очень радостно». Анна Гуськова стала серебряной призёркой в лыжной акробатике на ОИ в Китае
14 февраля 2022 13:49

«Очень холодно, очень радостно». Анна Гуськова стала серебряной призёркой в лыжной акробатике на ОИ в Китае