Футбол. Белоруска Анна Сас победно дебютировала в немецкой Бундеслиге за «Карл Цейсс»

Дружина в матче 14-го тура чемпионата Германии оказалась сильнее соперников из «Вердера» – 2:0. Наша землячка вступила в игру на 86-й минуте матча. Еще большую значимость дебюту придает тот факт, что виктория оказалась первой в сезоне для нового клуба.