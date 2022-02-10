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Белорусский фигурист Константин Милюков на ОИ: оцениваю своё выступление хорошо, все спортсмены очень сильные

10 февраля 2022 08:16
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Новости Беларуси. На Играх в Пекине сегодня, 10 февраля, разыгрываются восемь комплектов медалей. Наша страна представлена в трех видах программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фигурном катании уже выступил Константин Милюков. Он представил произвольную программу. Прокат вышел неидеальным, что признал и сам спортсмен. В итоговом протоколе у Милюкова 20-е место.

Белорусский фигурист Константин Милюков на ОИ: оцениваю своё выступление хорошо, все спортсмены очень сильные-1

Константин Милюков, участник Олимпийских игр в Пекине:
В целом оцениваю свое выступление хорошо. Да, в произвольной были косяки, кое-что не получилось. Но, наверное, со своей основной задачей я справился. Переборол себя. Короткая получилась чуть лучше, произвольная чуть хуже. Но я думаю, что общий уровень выглядел достойно, поскольку все соперники, все спортсмены очень сильные, просто самые сильные в мире. Очень приятно, что действительно на их фоне я выглядел очень хорошо.

В числе самых стильных. Американский журнал People отметил форму белорусских олимпийцев. Подробнее здесь.

# Зимняя Олимпиада # Константин Милюков # Фотофакт

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