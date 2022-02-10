Белорусский фигурист Константин Милюков на ОИ: оцениваю своё выступление хорошо, все спортсмены очень сильные

Новости Беларуси. На Играх в Пекине сегодня, 10 февраля, разыгрываются восемь комплектов медалей. Наша страна представлена в трех видах программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фигурном катании уже выступил Константин Милюков. Он представил произвольную программу. Прокат вышел неидеальным, что признал и сам спортсмен. В итоговом протоколе у Милюкова 20-е место.