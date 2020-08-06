Иван Тихон: «У каждого спортсмена есть возможность проявить свои профессиональные качества»

Иван Тихон, призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира в метании молота:

В спорте, из моего личного опыта: я приходил, например, тренировался на обычной бетонной площадке, а сейчас у нас есть и прекрасные дворцы, и легкоатлетические стадионы, и много другого. То есть у каждого спортсмена есть возможность проявить свои профессиональные качества, у каждого жителя есть возможность заняться своим здоровьем на этих стадионах.

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