Иван Тихон: «У каждого спортсмена есть возможность проявить свои профессиональные качества»

Новости Беларуси. 4 августа Александр Лукашенко выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Иван Тихон: «У спортсмена всё просто: от результата зависит зарплата»
Новости Беларуси. 4 августа Александр Лукашенко выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Иван Тихон: «У спортсмена всё просто: от результата зависит зарплата»
Иван Тихон, призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира в метании молота:
В спорте, из моего личного опыта: я приходил, например, тренировался на обычной бетонной площадке, а сейчас у нас есть и прекрасные дворцы, и легкоатлетические стадионы, и много другого. То есть у каждого спортсмена есть возможность проявить свои профессиональные качества, у каждого жителя есть возможность заняться своим здоровьем на этих стадионах.
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