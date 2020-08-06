«Планировали завершить эту серию сухой победой». «Гомель» завоевал бронзу на ЧБ по хоккею на траве среди мужских команд

Новости Беларуси. И все-таки «Гомель». Обладателем бронзовых медалей чемпионата страны по хоккею на траве среди мужских команд стал клуб из города над Сожем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В четвертой игре серии южане на выезде в напряженной борьбе обыграли спортсменов СДЮШОР «Минск»-РЦОП. Столичные хоккеисты открыли счет, но гости еще в первой четверти его сравняли. Решающий момент случился в самом конце третьей 15-минутки: гомельчане вырвались вперед. До финального свистка счет больше не менялся. 2:1 – и бронзовые медали у «Гомеля».

Геннадий Католиков, главный тренер ХК «Гомель»:

Мы планировали, естественно, завершить эту серию сухой победой, но так получилось, сегодня ребята с большим энтузиазмом, чтобы не доводить до критического момента, справились, за что я им очень благодарен.