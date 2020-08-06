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«Планировали завершить эту серию сухой победой». «Гомель» завоевал бронзу на ЧБ по хоккею на траве среди мужских команд

06 августа 2020 16:37
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Новости Беларуси. И все-таки «Гомель». Обладателем бронзовых медалей чемпионата страны по хоккею на траве среди мужских команд стал клуб из города над Сожем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Планировали завершить эту серию сухой победой». «Гомель» завоевал бронзу на ЧБ по хоккею на траве среди мужских команд -1

В четвертой игре серии южане на выезде в напряженной борьбе обыграли спортсменов СДЮШОР «Минск»-РЦОП. Столичные хоккеисты открыли счет, но гости еще в первой четверти его сравняли. Решающий момент случился в самом конце третьей 15-минутки: гомельчане вырвались вперед. До финального свистка счет больше не менялся. 2:1 – и бронзовые медали у «Гомеля».

«Планировали завершить эту серию сухой победой». «Гомель» завоевал бронзу на ЧБ по хоккею на траве среди мужских команд -4

Геннадий Католиков, главный тренер ХК «Гомель»:
Мы планировали, естественно, завершить эту серию сухой победой, но так получилось, сегодня ребята с большим энтузиазмом, чтобы не доводить до критического момента, справились, за что я им очень благодарен.

«Планировали завершить эту серию сухой победой». «Гомель» завоевал бронзу на ЧБ по хоккею на траве среди мужских команд -7

Напомним, днем ранее золотые медали чемпионата достались игрокам хоккейного клуба «Минск», которые по итогам трех матчей оказались сильнее соперников из брестского «Строителя».

# Хоккей Беларуси # Геннадий Католиков # Фотофакт

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