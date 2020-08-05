«В перспективе – на Олимпийские игры». В Ратомке начался чемпионат Беларуси по выездке

Новости Беларуси. В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по выездке. Турнир продлится до 8 августа включительно, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие все сильнейшие всадники страны, в их числе обладательница олимпийской лицензии Анна Карасева.

В программе первого соревновательного дня значилась езда на молодых лошадях. Открыли турнир четырехлетки, в этой подгруппе безоговорочно победили Анна Карасева и Дон Фабио. У пятилетних лошадей пальма первенства досталась Елене Тихончук и ее партнеру Киану, а в сегменте шестилеток викторию праздновали Елена Андреева и Элит.

Однако специалистов порадовали не только результаты победителей. В стране достаточно молодых перспективных лошадей, которые вполне могут проявить себя на международной арене.

Наталья Юранова, судья высшей национальной категории:

Это наше будущее. Молодых лошадей все прибавляется по количеству участвующих, и растет очень сильно качество подготовки, уровень. Очень перспективные лошади есть у основных спортсменов, как у самых именитых, которые в национальной команде, так и у ближайших юниоров – Дудковой, Сазоновой и основных спортсменок выездки.

Мария Судженко, участница турнира:

Сегодня выступают молодые лошади. Это перспектива, на мой взгляд, это важно. Цель – показать хорошие аллюры, повиновение лошади в езде. В перспективе – на Олимпийские игры, только вперед.