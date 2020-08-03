Иван Тихон: «У спортсмена всё просто: от результата зависит зарплата»

Новости Беларуси. Как менялись условия для тренировки, от чего зависит результат и о чем мечтает каждый спортсмен? Об этом рассказал двукратный чемпион мира и призер Олимпийских игр в метании молота, заслуженный мастер спорта Иван Тихон.

Что касается экипировки и других возможностей молодых спортсменов тренироваться – открыта везде дорога. Для наших спортсменов, кто занимается олимпийскими видами спорта, – это бесплатно, доступно, комфортно.

Иван Тихон, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь : Своим видом спорта я начал заниматься с 1991 года, скоро будет юбилей. Тогда был глобальный развал Советского Союза, 1991 год, стадионы... У нас была просто залита площадка 3 на 3, бетон и все. Без ограждений, без ничего мы метали. Сегодня мы видим наш прекрасный стадион «Динамо» и в Гродно комплекс «Неман», где и метательские поля огражденные, с многими секторами (для метания молота, диска, копья и для ядра есть круги).

В юности мечтал об олимпийском золоте. Мечта каждого спортсмена, кто начинает, – это олимпийский пьедестал, прославление своей Родины, флага, гимна. О зарплате тогда не думал, я еще был маленький. Зарплата пришла, когда я стал заниматься профессионально. Когда я начал показывать более высокие результаты, соответственно, пошла и зарплата, включили в национальную команду.

«Если бы не было зарплаты, мы потеряли бы много спортсменов»

Если бы не было зарплаты, мы потеряли бы много спортсменов. Спортсмены показывают такие зрелые результаты, становятся олимпийскими чемпионами, призерами, по статистике, после 27-28 лет. До этого уже многие имеют семью, детей, их нужно кормить. Мы часть спортсменов, которые завоевывают сейчас медали, мы бы потеряли.

А эта поддержка помогает, и не только тех ребят, которые попадают в национальную команду, но и Президентский спортивный клуб их поддерживает, в регионах есть губернаторские стипендии.

У спортсмена все просто: от результата зависит зарплата. Если ты завоевал медаль, тебе повышают зарплату, если остался в восьмерке – у тебя средняя зарплата, если ты выпал из восьмерки, десятки внутриреспубликанского, мирового рейтинга, соответственно, еще ниже.

Так как век спортсмена очень короткий, все хотят быстрее достичь максимально возможного результата.

Традиции легкой атлетики, борьбы, стрельбы и других видов спорта – у нас очень много заложено. Те, кто был до нас, предшественники, и опыт сформировали, и методику, и база есть. За нами только продолжать эти традиции и развивать эти виды спорта.