Новости по тегу #Илья Соловьев

Соглашение рассчитано на один год с опцией продления.
Наш защитник ассистировал Эйвери Хейзу при его дебютном голе в сильнейшей лиге планеты.
Белорус пробыл на льду более 16 минут, нанес три броска, совершил блокшот и завершил поединок с коэффициентом полезности «+1».
В НХЛ состоялись очередные предсезонные матчи. В одном из них «Калгари» на выезде переиграл «Сиэтл» со счетом 2:1.
Белорусский защитник весь сезон колесил между НХЛ и АХЛ. Отпуск проводит на родине, вот и решил – с пользой для дела.
«Абботсфорд», за который выступает Данила Климович, дома взял верх над «Бейкерсфилдом» – 4:2. Наш нападающий на 44-й минуте реализовал большинство и вывел свою команду вперед, а на 52-й отметился ассистом.
«Калгари», за который выступает белорусский защитник Илья Соловьев, был сильнее «Колорадо» – 3:2.
Зарплата нашего земляка составит 775 тысяч долларов.
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