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Новости по тегу #Илья Соловьев

Илья Соловьев продлил контракт с «Питтсбургом»
07 мая 2026 20:10

Илья Соловьев продлил контракт с «Питтсбургом»

Илья Соловьёв помог «Питтсбургу» обыграть «Баффало» в НХЛ
06 февраля 2026 11:44

Илья Соловьёв помог «Питтсбургу» обыграть «Баффало» в НХЛ

Егор Шарангович провёл свой 400-й матч в НХЛ
09 января 2026 12:14

Егор Шарангович провёл свой 400-й матч в НХЛ

Илья Соловьёв отметился голевой передачей в предсезонном матче «Калгари»
30 сентября 2025 17:27

Илья Соловьёв отметился голевой передачей в предсезонном матче «Калгари»

Белорусский хоккеист Илья Соловьёв провёл мастер-класс для молодёжи в «Раубичах»
19 июня 2025 19:28

Белорусский хоккеист Илья Соловьёв провёл мастер-класс для молодёжи в «Раубичах»

Белорусы хоккеисты показывают результативную игру в АХЛ
11 ноября 2024 19:14

Белорусы хоккеисты показывают результативную игру в АХЛ

Результаты белорусских хоккеистов в АХЛ
28 октября 2024 19:57

Результаты белорусских хоккеистов в АХЛ

Илья Соловьёв заключил контракт с «Калгари»
19 сентября 2024 20:09

Илья Соловьёв заключил контракт с «Калгари»

«Калгари» завершил выступление в нынешнем сезоне НХЛ
19 апреля 2024 14:15

«Калгари» завершил выступление в нынешнем сезоне НХЛ

Егор Шарангович набрал 57-й балл в регулярном чемпионате НХЛ
10 апреля 2024 12:11

Егор Шарангович набрал 57-й балл в регулярном чемпионате НХЛ

Илья Соловьёв прервал 6-матчевую серию без очков в АХЛ
20 января 2024 12:13

Илья Соловьёв прервал 6-матчевую серию без очков в АХЛ

Егор Шарангович продолжает набирать баллы в НХЛ
12 декабря 2023 10:41

Егор Шарангович продолжает набирать баллы в НХЛ