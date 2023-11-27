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18-летний белорус выиграл этап Кубка России по шахматам

27 ноября 2023 14:07
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18-летний Максим Царук выиграл этап Кубка России по шахматам в Ханты-Мансийске. В турнире принимали участие 58 интеллектуалов, в том числе по 11 международных гроссмейстеров и мастеров, четыре мастера ФИДЕ среди мужчин и три среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

18-летний белорус выиграл этап Кубка России по шахматам-1

Белорус набрал 6,5 очков из 9. Такие же результаты были у питерских гроссмейстеров Даниила Линчевского и Алексея Гоганова, а также у международного мастера из Новосибирской области Романа Кезина. Завоевать первое место помогли дополнительные показатели.

В августе Максим Царук выиграл международный шахматный турнир в Санкт-Петербурге, в котором принимали участие 314 шахматистов.

# Шахматы # Максим Царук # Приколы

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