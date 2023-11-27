Хоккей. «Динамо-Шинник» уступило «Атланту» в овертайме

Продолжаются матчи регулярного сезона в МХЛ. Накануне спортсмены команды «Динамо-Шинник» вновь не смогли обыграть оппонентов из «Атланта», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Продолжаются матчи регулярного сезона в МХЛ. Накануне спортсмены команды «Динамо-Шинник» вновь не смогли обыграть оппонентов из «Атланта», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Встреча получилась напряженной. В первом периоде соперники открыли счет, во втором белорусы сравняли. Голевая перестрелка продолжилась в заключительной 20-минутке. Под самый занавес гости вырвались вперед, но всего за 12 секунд до финальной сирены подопечные Михалева вновь отметились шайбой и перевели встречу в овертайм, где сильнее все же были россияне. Итоговый счет – 4:3 в пользу «Атланта».