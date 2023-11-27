Хоккеисты «Витебска» на выезде обыграли новополоцкий «Химик»

Продолжаются матчи и в рамках чемпионата Беларуси по хоккею. Накануне состоялись очередные три встречи. В одном из поединков «Витебск» на выезде крупно обыграл новополоцкий «Химик», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Особенно успешным для «медведей» получился второй период. В этом отрезке они отправили в ворота хозяева сразу четыре шайбы. Итоговый счет – 6:1 в пользу «Витебска». После данной виктории коллектив вышел на первое место в турнирной таблице. Идущий вторым «Шахтер» дружина опережает на два очка.

В других матчах дня минская «Юность» по буллитам обыграла «Локомотив». А «Могилев» одолел «Брест» – 2:1.