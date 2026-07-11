Новости по тегу #Никита Толопило

Спортсмены провели общую разминку, а затем разделились на группы, чтобы отработать с подрастающими хоккеистами ключевые упражнения – змейку, броски по воротам, и отдельно оттачивали приемы с вратарями.
Первый матч после паузы «Ванкувер» проведет ранним утром 26 февраля по минскому времени против «Виннипега».
Никита Толопило был заявлен в качестве основного голкипера и провел на льду весь поединок.
Никита Толопило провел 20 игр – 11 побед, среди которых три «сухаря».
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