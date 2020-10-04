«Готова сражаться». Анастасия Мирончик-Иванова усиленно готовится к Олимпиаде и верит в победу

Новости Беларуси. У наших легкоатлетов на сегодня 17 лицензий в Токио. В официальных списках прыгунья Анастасия Мирончик-Иванова пока еще не значится, но у нее все мысли об Олимкийских играх, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы – 2019 по легкой атлетике в помещении:

Я не только собираюсь на Олимпийские игры, я хочу показать там свой самый максимальный результат, сражаться на достойном уровне, составить конкуренцию. Еще никто не отменял мировой рейтинг. В мировом рейтинге я сейчас вторая, поэтому это учитывает то, что я смогу выступать на Олимпийских играх, даже если не выполню норматив. Но в любом случае мы должны подтверждать норматив. Чемпионат Беларуси и Кубок Беларуси также учитываются, мы имеем право выполнять олимпийский норматив и отбираться на Олимпийские игры.

С таким напором и верой сомнений нет: Анастасия своего добьется.