«Готова сражаться». Анастасия Мирончик-Иванова усиленно готовится к Олимпиаде и верит в победу

Новости Беларуси. У наших легкоатлетов на сегодня 17 лицензий в Токио. В официальных списках прыгунья Анастасия Мирончик-Иванова пока еще не значится, но у нее все мысли об Олимкийских играх, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. У наших легкоатлетов на сегодня 17 лицензий в Токио. В официальных списках прыгунья Анастасия Мирончик-Иванова пока еще не значится, но у нее все мысли об Олимкийских играх, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы – 2019 по легкой атлетике в помещении:
Я не только собираюсь на Олимпийские игры, я хочу показать там свой самый максимальный результат, сражаться на достойном уровне, составить конкуренцию. Еще никто не отменял мировой рейтинг. В мировом рейтинге я сейчас вторая, поэтому это учитывает то, что я смогу выступать на Олимпийских играх, даже если не выполню норматив. Но в любом случае мы должны подтверждать норматив. Чемпионат Беларуси и Кубок Беларуси также учитываются, мы имеем право выполнять олимпийский норматив и отбираться на Олимпийские игры.
С таким напором и верой сомнений нет: Анастасия своего добьется.
Анастасия Мирончик-Иванова:
Я готова сражаться, я готова выступать, отстаивать честь страны, готова показать свои самые далекие прыжки. На что мы и готовимся, в принципе.
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