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Алексей Михайлов о матче ФК «Смолевичи» с минским «Динамо»: есть прогресс, сегодня это все увидели

02 октября 2020 20:47
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Новости Беларуси. 2 октября состоялись игры 1/8 Кубка страны. Но помимо этого в рамках отложенного матча 21-го тура Высшей лиги минское «Динамо» принимает «Смолевичи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обо всем подробнее в сюжете Максима Мелещени.

Алексей Михайлов о матче ФК «Смолевичи» с минским «Динамо»: есть прогресс, сегодня это все увидели-1

На полюбившемся всем с давних пор стадионе «Трактор» столичное «Динамо» в статусе хозяина принимало «Смолевичи». Конечно, аутсайдерский статус гостей не вызывал сомнений, однако и «бело-голубые» в последнее время игрой не блистали: после затяжной серии поражений одолеть удалось только «Витебск».

Но уж на парней Алексея Михайлова у минской команды явно были большие планы. По сути, они и начали реализовываться: на 25-й минуте пенальти забил Евгений Шикавка, а через 11 минут такой же подвиг совершил Иван Бахар.

Алексей Михайлов о матче ФК «Смолевичи» с минским «Динамо»: есть прогресс, сегодня это все увидели-4

Несмотря на это, по игре динамовцы не выглядели устрашающей силой. Во второй половине «Смолевичи» забили ответный мяч. Результативной оказалась единственная атака на 61-й минуте, которую замкнул Джигеро.

До конца поединка обе команды больше голкиперов не огорчали. Коллектив Кучука имел пару голевых моментов, но оба раза мяч после финального касания встречался с кипером «Смолевич», по сути, без его инициативы. Финальный свисток сигнализировал победу «Динамо» – 2:1.

Алексей Михайлов о матче ФК «Смолевичи» с минским «Динамо»: есть прогресс, сегодня это все увидели-7

Алексей Михайлов, главный тренер ФК «Смолевичи»:
Есть прогресс. Я думаю, сегодня это все увидели. Единственное, первые 15-20 минут, наверное, у нас было волнение, у ребят. У нас некоторые ребята вышли на поле, они практически не играли в стартовом составе. Поэтому был мандраж небольшой. И если бы не этот отрезочек, я думаю, мы бы сегодня могли взять очки.

Алексей Михайлов о матче ФК «Смолевичи» с минским «Динамо»: есть прогресс, сегодня это все увидели-10

Параллельно в рамках Кубка страны выясняли сильнейшего речицкий «Спутник» и «Торпедо-БелАЗ», а также «Слуцк» и «Шахтер». В первом поединке команда из «вышки» закономерно была сильнее оппонента из дивизиона ниже – 4:1, победа жодинцев. Дерби соседей закончилось с таким же счетом – 4:1, победа за «горняками».

# Футбол Беларуси # Леонид Кучук # Алексей Михайлов # Иван Бахар # Максим Мелещеня # Фотофакт

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