Алексей Михайлов о матче ФК «Смолевичи» с минским «Динамо»: есть прогресс, сегодня это все увидели

Новости Беларуси. 2 октября состоялись игры 1/8 Кубка страны. Но помимо этого в рамках отложенного матча 21-го тура Высшей лиги минское «Динамо» принимает «Смолевичи», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Обо всем подробнее в сюжете Максима Мелещени.

На полюбившемся всем с давних пор стадионе «Трактор» столичное «Динамо» в статусе хозяина принимало «Смолевичи». Конечно, аутсайдерский статус гостей не вызывал сомнений, однако и «бело-голубые» в последнее время игрой не блистали: после затяжной серии поражений одолеть удалось только «Витебск». Но уж на парней Алексея Михайлова у минской команды явно были большие планы. По сути, они и начали реализовываться: на 25-й минуте пенальти забил Евгений Шикавка, а через 11 минут такой же подвиг совершил Иван Бахар.

Несмотря на это, по игре динамовцы не выглядели устрашающей силой. Во второй половине «Смолевичи» забили ответный мяч. Результативной оказалась единственная атака на 61-й минуте, которую замкнул Джигеро. До конца поединка обе команды больше голкиперов не огорчали. Коллектив Кучука имел пару голевых моментов, но оба раза мяч после финального касания встречался с кипером «Смолевич», по сути, без его инициативы. Финальный свисток сигнализировал победу «Динамо» – 2:1.

Алексей Михайлов, главный тренер ФК «Смолевичи»:

Есть прогресс. Я думаю, сегодня это все увидели. Единственное, первые 15-20 минут, наверное, у нас было волнение, у ребят. У нас некоторые ребята вышли на поле, они практически не играли в стартовом составе. Поэтому был мандраж небольшой. И если бы не этот отрезочек, я думаю, мы бы сегодня могли взять очки.