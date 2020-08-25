Белорусскую спортсменку затравили в соцсетях за её позицию. Вот как она отреагировала

Новости Беларуси. Чемпионка Беларуси по легкой атлетике призвала соотечественников к примирению. Анастасию Мирончик-Иванову затравили в соцсетях за её позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анастасия никогда не высказывалась о политике, но подписчики все додумали сами.

Анастасия Мирончик-Иванова, легкоатлетка, бронзовая призерка чемпионата мира 2011 года:

Я хочу, чтобы люди остановились, не ругались друг с другом. Больше добра в сердцах, понимания и без давления. Мы же белорусы, мы же все добрые, мы же все отзывчивые. Нужно тут проявлять совместно – свою любовь к родине.

Хочу найти сообщение из тех, что приходят. Например: «Помоги в распространении информации – что творится в Беларуси», «Почему ты молчишь?» И остальное все в оскорблениях.

Я продолжаю свое любимое дело. Они, наверное, считают, что если человек остается на своей позиции, значит, его все устраивает, ему все равно на страну. Хотя это не так. Но какой выбор я сделала, он только при мне. И за кого я проголосовала, знаю только я одна.