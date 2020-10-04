Сергей Мартынов: «Горжусь своей дочерью». Дочь олимпийского чемпиона рассказала, как готовится к Олимпиаде
Новости Беларуси. Эта девушка по рождению спортсмен. Мама Оксана – мастер спорта по плаванию, а папа – всем известный олимпийский чемпион, стрелок Сергей Мартынов, олимпийский чемпион, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сперва Маша научилась плавать, а когда ей исполнилось 15, взяла в руки оружие. Да так, что готовится к Олимпиаде в Токио.
Мария Мартынова, обладатель олимпийской лицензии по пулевой стрельбе:
Нет такого ощущения, что Олимпиада – это какие-то отдельные соревнования. Просто знаешь, что будут соревнования, тот же тир, те же упражнения. Все я делать умею, поэтому поеду, сделаю все то же самое, и посмотрим на результат.
Пока в активе белорусов две олимпийские лицензии: у Марии Мартыновой и Юрия Щербацевича – в стрельбе из малокалиберной винтовки. Хотя есть шансы и у других.
Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
В плане, еще по рейтингу могут получить лицензии Чергейко и Чайка, но для этого им надо выступить на этапе Кубка мира в Индии. За короткое время мало кто достигал таких результатов, как Маша. Если сойдутся звезды на небе, то на медаль мы точно можем рассчитывать.
Путь на Олимп действительно сложный, утяжеляет его еще и специфический дресс-код. Маша Мартынова справляется и с костюмом, и с ружьем, и с нервами.
Мария Мартынова:
Я с винтовкой не разговариваю, это просто оружие. Если сломалось, то взяли и заменили.
Вспоминаешь фильмы, книги, рассуждаешь на какие-то темы в голове.
Тренировки Маши всегда проходят под контролем папы.
Сергей Мартынов, старший тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе из винтовки, олимпийский чемпион:
Я горжусь своей дочерью. Надо быть реалистом, надо делать каждый день свою работу на тренировках, на соревнованиях – на медаль.
Первая задача всех спортсменов – это попадание в финал. Это просто восьмерка, это уже очень большое достижение, а медаль – это уже все остальное.