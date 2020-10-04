Сергей Мартынов: «Горжусь своей дочерью». Дочь олимпийского чемпиона рассказала, как готовится к Олимпиаде

Новости Беларуси. Эта девушка по рождению спортсмен. Мама Оксана – мастер спорта по плаванию, а папа – всем известный олимпийский чемпион, стрелок Сергей Мартынов, олимпийский чемпион, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сперва Маша научилась плавать, а когда ей исполнилось 15, взяла в руки оружие. Да так, что готовится к Олимпиаде в Токио.

Мария Мартынова, обладатель олимпийской лицензии по пулевой стрельбе:

Нет такого ощущения, что Олимпиада – это какие-то отдельные соревнования. Просто знаешь, что будут соревнования, тот же тир, те же упражнения. Все я делать умею, поэтому поеду, сделаю все то же самое, и посмотрим на результат.

Пока в активе белорусов две олимпийские лицензии: у Марии Мартыновой и Юрия Щербацевича – в стрельбе из малокалиберной винтовки. Хотя есть шансы и у других.

Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

В плане, еще по рейтингу могут получить лицензии Чергейко и Чайка, но для этого им надо выступить на этапе Кубка мира в Индии. За короткое время мало кто достигал таких результатов, как Маша. Если сойдутся звезды на небе, то на медаль мы точно можем рассчитывать.

Путь на Олимп действительно сложный, утяжеляет его еще и специфический дресс-код. Маша Мартынова справляется и с костюмом, и с ружьем, и с нервами.

Мария Мартынова:

Я с винтовкой не разговариваю, это просто оружие. Если сломалось, то взяли и заменили.

Вспоминаешь фильмы, книги, рассуждаешь на какие-то темы в голове.

Тренировки Маши всегда проходят под контролем папы.